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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nden yeni bölüm tanıtımı

        'Kızılcık Şerbeti'nden yeni bölüm tanıtımı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 19:46 Güncelleme:
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        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler ve Murat Aygen'in paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Aile içindeki dengeler altüst olurken, peş peşe yaşanan krizler yeni bölümde tansiyonun hiç düşmeyeceğinin sinyalini veriyor.

        Yayınlanan tanıtımda, Başak ve Fatih'in Ünallar evinden ayrılmasıyla Abdullah ve Salkım'ın köşkte baş başa kalması, ailedeki büyük dağılmayı gözler önüne seriyor.

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        Bir yanda Hilal ile Ömer arasındaki Kıvılcım gerilimi tırmanırken; diğer yanda Kıvılcım'ın Lider'e karşı Ömer'i savunması dengeleri sarsıyor.

        Tanıtımın finalinde ise Lider'in "Ben o oteli kapattıracağım!" resti ve Ömer'e gelen kritik telefon, yeni bölümde yaşanacak büyük hesaplaşmaların fitilini ateşliyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

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