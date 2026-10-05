Halit Ergenç'in mütevazı ve tehlikeli yolculuğu
Ünlü oyuncu Halit Ergenç, Nişantaşı'nda elektrikli motosiklet objektiflere yansıdı. Ergenç'in kask takmaması dikkatlerden kaçmadı
Giriş: 05 Ekim 2026 - 15:45 Güncelleme:
Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ile Nişantaşı'ndaydı. Ergenç, eşinin yanından ayrılarak elektrikli motosiklete bindi. Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Valikonağı Caddesi'nde seyir halindeyken görüntülenen ünlü oyuncu, mütevazı yolculuğu ile meraklı bakışları üzerinde topladı.
Ergenç'in, kask takmadan trafiğe çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede kask kullanmadan yolculuk yapan oyuncu, kısa süre sonra gözlerden uzaklaştı.
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