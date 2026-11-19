Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'da kalmak isteyen birini kimse alamaz
Trabzonspor ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bordo Mavililer'deki transfer dönemi ve maddi durumla ilgili konuşan Doğan, "Hep şunu soruyorlar: Trabzonspor parayı nereden buldu? Nereden bulacağız! Oyuncu sattık. Oyuncu satışında rekor kırdık. Kulübün geliri belli. Bir risk aldım. Trabzonspor tarihinin en büyük maaş bütçesi. Trabzonspor zirve yarışında olmak için her şeyi yapıyor. Maaşlar ödeniyor. Bir kişiye borcumuz yok. Trabzonspor'da kalmak isteyen birini kimse alamaz." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.
"REKABETİN SAĞLANMASINDA CİDDİ DESTEK VERDİLER"
“Turkcell’e teşekkür ediyorum. Rekabetin sağlanmasında çok ciddi destek verdiler. Rekabetçi bir ihale olmasını temenni ediyoruz. İhale sonucunda tüm kulüplerin talebi olan 500 milyon dolar seviyesinin yakalanacağını düşünüyorum."
"KORSAN YAYIN İŞİ ÇÖZÜLEBİLİR"
"Teknoloji çağında bir şeyin engellenmek isteyip de engellenemeyeceğini düşünmüyorum. Korsan yayın işinin çözülebileceğini düşünüyorum."
"İNGİLTERE'DE BİZİ ÇEVİRİP SORUYORLAR"
"İngiltere’de Muhammed Salah’ı nasıl aldınız diye insanlar bizi çevirip soruyorlar. Maçlar 50 ülkeden yayınlanıyor. Bu işlerin bir katkısı olmayacak mı?”
"YAYIN KALİTESİ PREMIER LİG AYARINDA OLMALI"
“Yayın kalitesi Premier Lig ayarında olmalı. Mevcut yayıncı kuruluş dünyanın her yerinde yayın yapıyor. Bunu yapabilecek yetkinliği aslında var. Alan firma kim olursa lütfen bu şekilde yapsın.”
"500 MİLYON DOLARIN DÜŞÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
"Türkiye’de ciddi bir genç nüfus var. İnanılmaz bir futbol sevgisi var. Yolda 10 kişiyi durdursak 8’i futbol seyrediyor ya da konuşuyor. Dolayısıyla ben aslında 500 milyon doların da düşük olduğunu düşünüyorum."
GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE SÖZLERİ
“Osimhen çok önemli bir transfer, tebrik etmek lazım ki ettik. Vlahovic geldi. Fenerbahçe’nin de önemli yıldızları var. Trabzonspor’a Salah’ın gelmesi şehrin enerji ve turizmine ciddi katkı sağladı. Pastayı ne kadar büyütürsek işler o kadar rayına girecek. Sıkıntı ekonomik burada da çözüm yolu iletişim."
"KİMSE ALAMAZ, ÖYLE BİR GÜÇ YOK"
"Trabzonspor'da kalmak isteyen birini kimse alamaz. Öyle bir güç yok."
THOMAS REIS'A ÖVGÜ
"Thomas Reis hocamıza teşekkür ediyorum. Çok samimi ve pozitif bir hocamız var. Onu daha önce Türkiye’den tanıyoruz. Başka hocalar ile de görüştük ama onunla ilk konuşmaya başlayınca iki taraf da enerji aldı. 10 dakika falan sürdü. Zor bir maçta göreve geldi. 1-2 antrenman yaparak maça çıktı. Anlaştığımız gün idmana yetişti. Bize pozitif bir enerji kattı. ‘Beni uçakla aldırın’ dedi ve aldırdık.
"PARAYI NEREDEN BULDUNUZ DİYE SORDULAR"
"Hep şunu soruyorlar: Trabzonspor parayı nereden buldu? Nereden bulacağız! Oyuncu sattık. Oyuncu satışında rekor kırdık. Kulübün geliri belli. Bir risk aldım. Trabzonspor tarihinin en büyük maaş bütçesi. Trabzonspor zirve yarışında olmak için her şeyi yapıyor. Maaşlar ödeniyor. Bir kişiye borcumuz yok. Prim diyoruz. Ertesi sabah hesapta. Öbür yandan forma satışı ve kombine rekoru da kırdık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum."