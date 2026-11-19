Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Avrupa Birliği ile yürütülen vize serbestisi çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, kalan 6 kriteri kapsayan taslak çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu ve bütçe görüşmelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağını bildirdi. Türk tır şoförlerinin Schengen bölgesinde karşılaştığı vize ve kalış süresi sorunlarına da değinen Fidan, Bulgaristan'ın Schengen sistemine dahil olmasının ardından yaşanan sıkıntıların çözümü için AB ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Fidan ayrıca Dışişleri Bakanlığıyla bağlantılı vakıfların gelirlerine ilişkin soruları da yanıtladı.

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VİZE SERBESTİSİNDE KALAN 6 KRİTER İÇİN TASLAK HAZIRLANIYOR

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vize serbestisi için yerine getirilmesi gereken 6 kriter üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Fidan, bu kriterleri konu alan taslağın tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı.

Fidan, taslak çalışmanın bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine geleceğini ifade etti.

TIR ŞOFÖRLERİNİN VİZE SORUNUNDA YENİ GELİŞME

Türk tır şoförlerinin Schengen bölgesine girişte yaşadığı sorunlara ilişkin soruyu da yanıtlayan Fidan, Bulgaristan'ın Schengen bölgesine katılmasıyla birlikte sınır geçişlerinde yeni bir uygulamaya geçildiğini anlattı.

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Bulgaristan'ın Schengen sistemine dahil olmasıyla AB'nin ortak vize kurallarının uygulanmaya başladığını belirten Fidan, daha önce sınır kapılarında insan kontrolüyle yürütülen bazı işlemlerin elektronik sistem üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu değişikliğin özellikle şoförlerin Schengen bölgesinde kalış sürelerinin hesaplanmasında sorunlara yol açtığını belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada önceden bizim şoförlerimiz sınır kapılarında geçerli vizesi olduğu zaman kaç gün kaldığı sayılmazken, geçerli vizesi olmasından bağımsız, aldığı vizenin kuralına uyuyor mu uymuyor mu, bu, insan kontrolü olmaktan çıktı. Makineye veriliyor, aldığı vize ne şartına bağlı, 90-180'e. 180 günlük vize almış birisi 90 gün maksimum kalabilir. 91'inci gün kaldığı zaman ihlal etmiş oluyor."

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Fidan, kalış süresini aşan şoförlerin sistem üzerinden otomatik olarak ret yanıtı aldığını ve uygulamanın başlamasıyla sınır geçişlerinde ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

BULGARİSTAN İLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Yeni uygulamanın ardından yaşanan sorunların çözümü için Bulgaristan makamlarıyla temasa geçtiklerini belirten Fidan, Bulgaristan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi.

Bulgaristan hükümetinin ilk aşamada süre uzatımı konusunda yardımcı olduğunu anlatan Fidan, daha sonra ek süreye ihtiyaç duyulması üzerine ay sonuna kadar yeni bir uzatma sağlandığını belirtti.

Fidan, Bulgaristan makamlarının da uygulamanın nasıl yönetileceği konusunda zorluk yaşadığını ifade etti.

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"AB İLE KALICI ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Tır şoförlerinin vize sorununa ilişkin iki farklı seçeneğin değerlendirildiğini açıklayan Fidan, bunlardan ilkinin şoförlere D tipi vize verilmesi, diğerinin ise vize ihlali yapmamış şoförlerin sisteme dahil edilmesi olduğunu söyledi.

Sorunun yalnızca Türkiye'yi değil, Avrupa Birliği ülkelerini de etkilediğine dikkat çeken Fidan, Türk taşımacılık sektörünün pazar kaybı yaşayabileceğini, AB'nin ise tedarik zincirinde sorunlarla karşılaşabileceğini ifade etti.

Fidan, şöyle konuştu:

"Şu anda AB ile beraber çalışıyoruz çünkü bu AB için, komisyon için de yeni bir sorun. Daha kalıcı bir çözüm bulmak... Çünkü bu sadece bizim için sorun değil, AB için de sorun. Biz orada pazar kaybedebiliyoruz ama onlar da tedarik zinciri kaybediyor."

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Türkiye ile AB arasında yürütülen en önemli başlıklardan birinin bağlantısallık olduğunu vurgulayan Fidan, tır şoförlerinin vize sorununun da bu kapsamda ele alındığını belirtti.

Fidan, "Şu anda bizim AB'yle yürüttüğümüz en önemli konu, bağlantısallık meselesi. AB'ye giden bağlantısallık yollarını açmaya çalışıyor. Onun için bu konu da bir bağlantısallık sorunu aslında. Onlar da en az bizim kadar endişeliler. Beraber çözmeye çalışıyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ VAKIFLARININ GELİRLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığıyla bağlantılı vakıfların gelirlerinin yatırım fonlarında değerlendirildiğine yönelik tartışmalara da yanıt verdi.

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Konuyla ilgili raporları aldıklarını belirten Fidan, Dışişleri Güçlendirme Teşkilatı Vakfının gelirlerinin yatırım fonlarında bulunmadığını açıkladı.

Fidan, "Öyle bir şey yok. Arkadaşlarımızdan raporları aldık. Dışişleri Güçlendirme Teşkilatı Vakfının gelirleri fonlarda değil, kamu bankalarındadır" dedi.

Dışişleri mensuplarının kendi aralarında kurduğu bir başka vakfın da bulunduğunu belirten Fidan, söz konusu vakfın gelirlerinin de yatırım fonlarına aktarılmadığını ifade etti.