Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle 9 Ekim 2005 tarihli Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine, belediye başkanı ve başkan vekili seçimlerine ilişkin 19/A maddesi eklendi.

ADAYLIK BAŞVURULARI İLK OTURUMDA YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre belediye başkanlığı veya belediye başkan vekilliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından 10 gün içinde seçim toplantısının tarihi kararlaştırılacak.

Belediye başkanlığı veya başkan vekilliği için aday olmak isteyen belediye meclis üyeleri ile aday göstermek isteyen siyasi parti grupları, ilk birleşimin ilk oturumunda meclis başkanlık divanına başvuracak.

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İlk oturumun ardından yeni adaylık başvurusu yapılamayacak. Adaylar ise her oylama oturumu öncesinde adaylıktan çekilebilecek.

Adayların isimleri oylama başlamadan önce meclise duyurulacak ve tutanağa geçirilecek.

SEÇİMLERDE BİRLEŞİK OY PUSULASI KULLANILACAK

Belediye başkanı ve başkan vekili seçimlerinde, adayların ad ve soyadlarının alfabetik sırayla yer aldığı birleşik oy pusulası kullanılacak.

Meclis üyeleri, tercih ettikleri adayın adının bulunduğu alana tercih mührü basarak oy kullanacak. Oy pusulaları, gerektiğinde katlanarak üzerinde tanıtıcı işaret bulunmadan zarfa konulacak ve şeffaf sandığa atılacak.

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Başkanlık divanı, oy gizliliğini ve serbestliğini sağlamak amacıyla en az iki kapalı oy verme kabini hazırlatacak. Oy sandığı ise mecliste herkesin rahatlıkla görebileceği bir alana yerleştirilecek.

ADAYLAR SEÇİM OTURUMLARINI YÖNETEMEYECEK

Düzenlemeye göre seçimde aday olan belediye meclis üyeleri oy kullanabilecek ancak seçim oturumlarını yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak.

Seçimin yönetiminden ve düzeninden başkanlık divanı sorumlu olacak.

Talep eden her siyasi parti grubu ile bağımsız üyeler adına birer kişi gözlemci olarak görev yapabilecek. Gözlemciler, seçimle ilgili itiraz, öneri ve teklifleri başkanlık divanına iletebilecek.

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Başkanlık divanı, itiraz ve öneriler hakkında karar vermeden önce gözlemcilerin görüşlerini dinleyerek tutanağa geçirecek.

GEÇERSİZ OYLARIN HANGİ DURUMLARDA OLUŞACAĞI BELİRLENDİ

Yeni yönetmelikle oy pusulalarının geçerliliğine ilişkin kurallar da düzenlendi.

Buna göre başkanlık mührü bulunmayan, üzerinde tanıtıcı işaret yer alan veya birden fazla adaya tercih mührü basılan oy pusulaları geçersiz sayılacak.

Buna karşılık, aynı adayın alanına birden fazla tercih mührü basılması ya da hangi adaya oy verildiğinin anlaşılması koşuluyla mührün alan dışına taşması oyu geçersiz kılmayacak.

Oy pusulasının üretiminden veya basımından kaynaklanan hata, leke ve kırışıklıklar da tanıtıcı işaret niteliği taşımadığı sürece geçersizlik nedeni olmayacak.

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SANDIKTAN FAZLA ZARF ÇIKARSA SEÇİM YENİLENECEK

Sandıktan oy kullanan meclis üyesi sayısından fazla mühürlü zarf çıkması durumunda, zarflar açılmadan ilgili turdaki seçim yeniden yapılacak.

Mühürsüz zarflar ise açılmadan, imha edilmek üzere ayrı bir alanda saklanacak.

Seçimlerde kullanılan oy pusulaları ve zarflar, nihai sonucun açıklanmasının ardından başkanlık divanı üyelerince imzalanan bir zarfa konularak mühürlenecek.

Bu belgeler, dava açma süresinin sonuna kadar, dava açılması durumunda ise karar kesinleşinceye kadar muhafaza edilecek.

Yönetmelik, 20 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.