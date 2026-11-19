İstanbul'un Fatih ilçesinde bugün meydana gelen bıçaklı kavga, çevrede hareketliliğe neden oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet bulunan akrabalar karşı karşıya geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ BİR KİŞİYE SALDIRDI

Polisin yaptığı incelemelerde kavganın iki taraf arasında yaşandığı, taraflardan birinde tek kişinin, diğerinde ise beş kişinin bulunduğu belirlendi. Beş kişilik gruptaki iki kişinin karşı taraftaki kişiyi bıçakladığı, diğer üç kişinin ise darbettiği tespit edildi. Saldırıya uğrayan kişi göğüs, sırt ve kalça bölgelerinden bıçakla yaralandı. Kavga sırasında beş kişilik gruptan bir kişi de bacağından bıçakla yaralandı.

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CADDEDE YAŞANAN DEHŞET KAMERADA

Bıçaklı kavganın yaşandığı cadde üzerindeki hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalabalık bir grubun kaldırımda toplandığı, yaşanan arbede sırasında bazı kişilerin birbirlerine müdahale ettiği görülüyor.

Kavganın ardından bir kişinin kaldırımda yerde kaldığı, çevrede bulunanların ise yaralının etrafında toplandığı kameraya yansıyor. Bazı kişilerin yerdeki yaralıya yardım etmeye çalıştığı anlarda, caddede araç trafiğinin devam ettiği görülüyor. Olayın ardından çevredeki kalabalık giderek artarken, yaşanan hareketlilik güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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AMCA ÇOCUKLARI ARASINDA ALACAK VERECEK HUSUMETİ

Polisin yaptığı araştırmada kavganın taraflarının amca çocukları olduğu ortaya çıktı. Akrabalar arasında bir süredir alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğu belirlendi. Soruşturmada, tarafların 1 Temmuz 2026 tarihinde de aynı mesele nedeniyle kavga ettikleri tespit edildi. Aylar önce yaşanan anlaşmazlığın yeniden alevlenmesiyle tarafların bu kez bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlendi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

İki kişinin bıçakla yaralandığı olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.