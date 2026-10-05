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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İtalya: 3 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        İtalya: 3 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Gök Mavililer'e galibiyeti getiren golleri Scamacca, Calafiori ve Pio Esposito kaydederken, ay-yıldızlıların tek golü Aral Şimşir'den geldi. Dört maç sonunda puanla tanışamayan Milliler, grubunu son sırada bitirmeyi garantiledi. İtalya ise puanını 7'ye çıkardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:30 Güncelleme:
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        Milli Takım'dan 4'te 0!

        'Bizim Çocuklar'ın Uluslar Ligi kabusu sürüyor... A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak 4'te 0 çekti!

        Ay-yıldızlılar maça etkili başlasa da ilk gol ev sahibinden geldi. Gök Mavililer, 26. dakikada öne geçti. Scamacca'nın ceza sahasından çektiği şut üst direğe çarparak ağlarımızla buluştu: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona ererken, ikinci yarıya hızlı başlayan Milli Takım, 61. dakikada Aral Şimşir ile skora dengeyi getirdi. Zeki Çelik'in ceza alanının sağından içeri çevirdiği pasında, Eren Elmalı'dan seken topu önünde bulan Aral Şimşir, arka direkten yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Gianluigi Donnarumma'nın sağından ağlara gönderdi: 1-1.

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        Ay-yıldızlılar, İtalya karşısında beraberliği sadece 4 dakika koruyabildi. 65. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruştan Nicolo Barella'nın ortasına iyi yükselen Riccardo Calafiori, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-1.

        İtalya adına 87. dakikada sahne alan Pio Esposito maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-1.

        GRUP SONUNCUSU OLDUK!

        Montella'nın öğrencileri, Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçından da mağlup ayrılarak puanla tanışamadı ve grubu sonuncu bitirmeyi garantiledi. Mancinin ekibi ise puanını 7'ye çıkararak liderlik şansını son 2 maça taşıdı.

        ARAL ŞİMŞİR İLK RESMİ MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

        Öte yandan A Milli Futbol Takımı’nın kanat oyuncusu Aral Şimşir, milli forma altında ilk golünü kaydetti. Milli Takım'da daha önce Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçında görev alan Trabzonsporlu futbolcu, ilk kez resmi bir maçta formayı terletti. 24 yaşındaki kanat oyuncusu aynı zamanda milli forma altında ilk gol sevincini de yaşadı. Aral, 61’inci dakikada skoru 1-1’e getiren golü kaydetti.

        Stat: Renato Dall'Ara

        Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik

        İtalya: Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo (Michael Kayode dk. 55), Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri (Riccardo Calafiori dk. 55), Nicolo Barella (Sandro Tonali dk. 70), Alessandro Romano, Issa Doumbia, Antonio Vergara (Davide Frattesi dk. 84), Daniel Maldini, Gianluca Scamacca (Francesco Esposito dk. 55)

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Oğuz Aydın dk. 88), İsmail Yüksek (Kerem Aktürkoğlu dk. 79), Salih Özcan, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci (Bartuğ Elmaz dk. 70), Aral Şimşir (İlhan Fakılı dk. 70), Yunus Akgün (Deniz Gül dk. 88)

        Goller: Scamacca (dk. 26), Calafiori (dk. 65), Francesco Esposito (dk. 87) (İtalya), Aral Şimşir (dk. 61) (Türkiye)

        Sarı kartlar: Scamacca, Ruggeri (İtalya), Zeki Çelik, Eren Elmalı

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        #UEFA Uluslar Ligi
        #a milli takım
        #italya
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