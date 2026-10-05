Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı

        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı

        Dünya futbolunda piyasa değerleri güncellendi. Lamine Yamal, Erling Haaland ve Kylian Mbappe gibi oyuncuların yer aldığı listede A Milli Takımımız'ın ve Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler rekor kırarak tarihe geçecek bir değere sahip oldu. İşte dünyanın en değerli futbolcuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 16:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Transfermarkt tarafından yapılan güncelleme ile birlikte dünyanın en değerli futbolcuları listesinde önemli değişiklikler oldu.

        2

        A Milli Takımımız'ın gözde ismi Arda Güler'in değeri dikkatlerden kaçmadı. Real Madrid'in yıldız ismi, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı.

        3

        İŞTE DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCUSU:

        10) Vinicius Junior - Real Madrid: 130 milyon euro

        4

        9) Vitinha - PSG: 140 milyon euro

        5

        8) Khvicha Kvaratskhelia - PSG: 140 milyon euro

        6

        7) Joao Neves - PSG: 140 milyon euro

        7

        6) Pedri - Barcelona: 150 milyon euro

        8

        5) Jude Bellingham - Real Madrid: 160 milyon euro

        9

        4) Michael Olise - Bayern Münih: 180 milyon euro

        10

        3) Kylian Mbappe - Real Madrid: 200 milyon euro

        11

        2) Erling Haaland - Manchester City: 220 milyon euro

        12

        1) Lamine Yamal - Barcelona: 220 milyon euro

        13

        19) Arda Güler - Real Madrid: 100 milyon euro

        ÖNERİLEN VİDEO
        #arda güler
        #Lamine Yamal
        #Erling Haaland
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!