Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
Dünya futbolunda piyasa değerleri güncellendi. Lamine Yamal, Erling Haaland ve Kylian Mbappe gibi oyuncuların yer aldığı listede A Milli Takımımız'ın ve Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler rekor kırarak tarihe geçecek bir değere sahip oldu. İşte dünyanın en değerli futbolcuları...
Transfermarkt tarafından yapılan güncelleme ile birlikte dünyanın en değerli futbolcuları listesinde önemli değişiklikler oldu.
A Milli Takımımız'ın gözde ismi Arda Güler'in değeri dikkatlerden kaçmadı. Real Madrid'in yıldız ismi, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı.
İŞTE DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCUSU:
10) Vinicius Junior - Real Madrid: 130 milyon euro
9) Vitinha - PSG: 140 milyon euro
8) Khvicha Kvaratskhelia - PSG: 140 milyon euro
7) Joao Neves - PSG: 140 milyon euro
6) Pedri - Barcelona: 150 milyon euro
5) Jude Bellingham - Real Madrid: 160 milyon euro
4) Michael Olise - Bayern Münih: 180 milyon euro
3) Kylian Mbappe - Real Madrid: 200 milyon euro
2) Erling Haaland - Manchester City: 220 milyon euro
1) Lamine Yamal - Barcelona: 220 milyon euro