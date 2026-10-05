Beşiktaş'a Joe Willock müjdesi! Adım adım geliyor
Geçtiğimiz günlerde HT Spor'a konuşan Başkan Serdal Adalı'nın, "Joe Willock ile 2 ay sonra yeniden görüşeceğiz" açıklaması üzerine İngiliz medyasından müjdeli haber geldi. Newcastle United cephesi, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile geleceği adına bir görüşme gerçekleştirecek. Ancak İngiliz kulübünün yeni sözleşme teklifi konusunda henüz net karar vermediği ifade edildi.
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan olan Beşiktaş, yaptığı hamlelerle büyük ses getirmişti.
Geçtiğimiz günlerde HT Spor'a konuşan Başkan Serdal Adalı, ocak ayı transfer dönemi için Joe Willock ismini net bir şekilde vermişti.
"2 AY SONRA YENİDEN GÖRÜŞECEĞİZ"
Adalı, "Joe Willock’u hoca ısrarla istedi. İlk listesinde de vardı. 20 milyon istemişlerdi, onu da verdik. Oyuncunun ailesi İstanbul’a da geldi olmadı. 2 ay sonra yeniden görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Ocak ayında Joe Willock'u kadroya dahil etmek istediklerini belirten Beşiktaş cephesine müjdeli haber İngiliz medyasından geldi.
NEWCASTLE İLE WILLOCK ARASINDA GÖRÜŞME
Football Insider'ın haberine göre; Newcastle United, Joe Willock ve temsilcileriyle önümüzdeki aylarda görüşmeler yapacak ve geleceği hakkında karar verecek.
Devre arası için 27 yaşındaki orta sahaya yeni bir teklif yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Newcastle United'ın orta yolu bulamaması halinde Willock ile sözleşme imzalayacak.
İngiliz ekibinin, Willock'a yeni bir sözleşme teklif edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız ismin takımda kalmaya istekli olup olmadığını anlamak adına görüşmelere oturmayı planladığı ifade edildi.
17 MİLYON STERLIN REDDEDİLMİŞTİ
Newcastle, yaz aylarında Beşiktaş'tan 27 yaşındaki oyuncu için gelen iki teklifi de reddetti; Beşiktaş'ın son teklifi ise yaklaşık 17 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor.
"OCAK AYINDA ÖN SÖZLEŞME İMZALAYABİLİR"
Football Insider'dan Pete O'Rourke, "Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Onu transfer etmek istiyorlar ve sözleşme durumu göz önüne alındığında, Willock ocak ayında onlarla ön sözleşme imzalayabilir ve bu da onun gelecek yaz takıma katılmasını sağlayabilir. Eminim Newcastle da onunla görüşüp planlarını öğrenmek isteyecektir." değerlendirmesinde bulundu.