Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Transfer
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Joe Willock müjdesi! Adım adım geliyor

        Beşiktaş'a Joe Willock müjdesi! Adım adım geliyor

        Geçtiğimiz günlerde HT Spor'a konuşan Başkan Serdal Adalı'nın, "Joe Willock ile 2 ay sonra yeniden görüşeceğiz" açıklaması üzerine İngiliz medyasından müjdeli haber geldi. Newcastle United cephesi, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile geleceği adına bir görüşme gerçekleştirecek. Ancak İngiliz kulübünün yeni sözleşme teklifi konusunda henüz net karar vermediği ifade edildi.

        Giriş: 05 Ekim 2026 - 11:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yaz transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan olan Beşiktaş, yaptığı hamlelerle büyük ses getirmişti.

        2

        Geçtiğimiz günlerde HT Spor'a konuşan Başkan Serdal Adalı, ocak ayı transfer dönemi için Joe Willock ismini net bir şekilde vermişti.

        3

        "2 AY SONRA YENİDEN GÖRÜŞECEĞİZ"

        Adalı, "Joe Willock’u hoca ısrarla istedi. İlk listesinde de vardı. 20 milyon istemişlerdi, onu da verdik. Oyuncunun ailesi İstanbul’a da geldi olmadı. 2 ay sonra yeniden görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        4

        Ocak ayında Joe Willock'u kadroya dahil etmek istediklerini belirten Beşiktaş cephesine müjdeli haber İngiliz medyasından geldi.

        5

        NEWCASTLE İLE WILLOCK ARASINDA GÖRÜŞME

        Football Insider'ın haberine göre; Newcastle United, Joe Willock ve temsilcileriyle önümüzdeki aylarda görüşmeler yapacak ve geleceği hakkında karar verecek.

        6

        Devre arası için 27 yaşındaki orta sahaya yeni bir teklif yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Newcastle United'ın orta yolu bulamaması halinde Willock ile sözleşme imzalayacak.

        7

        İngiliz ekibinin, Willock'a yeni bir sözleşme teklif edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız ismin takımda kalmaya istekli olup olmadığını anlamak adına görüşmelere oturmayı planladığı ifade edildi.

        8

        17 MİLYON STERLIN REDDEDİLMİŞTİ

        Newcastle, yaz aylarında Beşiktaş'tan 27 yaşındaki oyuncu için gelen iki teklifi de reddetti; Beşiktaş'ın son teklifi ise yaklaşık 17 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor.

        9

        "OCAK AYINDA ÖN SÖZLEŞME İMZALAYABİLİR"

        Football Insider'dan Pete O'Rourke, "Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Onu transfer etmek istiyorlar ve sözleşme durumu göz önüne alındığında, Willock ocak ayında onlarla ön sözleşme imzalayabilir ve bu da onun gelecek yaz takıma katılmasını sağlayabilir. Eminim Newcastle da onunla görüşüp planlarını öğrenmek isteyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #Newcastle United
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Rusya'da salgın endişesi
        Rusya'da salgın endişesi
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Evli çift cinayeti aydınlatıldı! Katilin izi ormanda bulundu!
        Evli çift cinayeti aydınlatıldı! Katilin izi ormanda bulundu!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Taksicilerden TOGG çağrısı
        Taksicilerden TOGG çağrısı
        İspanya erken seçime gidiyor
        İspanya erken seçime gidiyor
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması