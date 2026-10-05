"OCAK AYINDA ÖN SÖZLEŞME İMZALAYABİLİR"

Football Insider'dan Pete O'Rourke, "Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Onu transfer etmek istiyorlar ve sözleşme durumu göz önüne alındığında, Willock ocak ayında onlarla ön sözleşme imzalayabilir ve bu da onun gelecek yaz takıma katılmasını sağlayabilir. Eminim Newcastle da onunla görüşüp planlarını öğrenmek isteyecektir." değerlendirmesinde bulundu.