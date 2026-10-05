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        Haberler Magazin Güzide Duran'dan eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler

        Güzide Duran'dan eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler

        Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un olaylı boşanma süreci mart ayında sonuçlanmıştı. Uzun süredir çocuklarıyla arası bozuk olan Duran, yine eski eşine yüklendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 11:16 Güncelleme:
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        1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy mart ayında resmen yollarını ayırdı. Duran, boşanmadan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaşananlar nedeniyle Güzide Duran'ın çocuklarıyla arası açıldı.

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        Eski manken çocuklarının arasının bozulmasının nedeni olarak Adnan Aksoy'u suçlamıştı. İki yıldır kızı Selin'i ve bir yıldır da oğlu Emir göremediğini söyleyen Duran, eski eşine yönelik tepkisini sürdürmeye devam ediyor.

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        Duran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bir anneyi evlatlarından koparıp, çocuklarının zihninde annelerini kötüleyip sonra "mutlu baba" pozları vermek... Bunun adını ben koymayacağım. Vicdanı olan zaten koyar. İki yıldır kızımın, bir yıldır oğlumun hasretiyle sınanıyorum. Yıllarca evladım gibi emek verdiğim insanların vefasızlığını da gördüm. Ama artık tek bir sözüm var: Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın. Çocuklarımın benden çalınan her gününü, döktüğüm her gözyaşını, yaşadığım her gecenin hesabını Allah'a havale ediyorum. Çünkü çocuklar büyür, gerçekler ortaya çıkar. Ve kul unutur belki... Ama Allah unutmaz!

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        Güzide Duran, her ne kadar Fikret Orman ile birlikteliğinin evliliğini sonlandırma kararı aldıktan sonra başladığını ileri sürse de Aksoy, bu durumun aksini savunuyordu.

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        #adnan aksoy
        #Güzide Duran
        #boşanma
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