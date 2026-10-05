A Milli Takım'ın İtalya kabusu 18 maça çıktı!
A Milli Futbol Takımımız'ın İtalya karşısında şansı tutmuyor... Ay-yıldızlılar, tarihi boyunca 'Gök Mavililer' (Azzurriler) ile oynadığı hiçbir karşılaşmadan galip ayrılamadı ve Uluslar Ligi'nde alınan 3-1'lik mağlubiyetle hasret 18 maça çıktı.
Giriş: 05 Ekim 2026 - 23:57 Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Bolona'da karşı karşıya geldiği İtalya’ya 3-1’lik skorla boyun eğdi.
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İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Scamacca, 65.. dakikada Calafiori ve 87. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti.
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A Milliler'in tek golü 61. dakikada Aral Şimşir'in ayağından geldi.
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18 MAÇTA 13 YENİLGİ, 5 BERABERLİK
Bu müsabakayla birlikte Milliler, İtalya ile 18. kez rakip oldu. Bu mücadelelerde ay-yıldızlılar galibiyet elde edemezken, 13 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.
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A Milli Takım, İtalya ile oynadığı karşılaşmalarda kalesinde 36 gol görürken, rakip fileleri 12 kez havalandırdı.
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