A Milli Takım'ın İtalya kabusu 18 maça çıktı!

18 MAÇTA 13 YENİLGİ, 5 BERABERLİK

Bu müsabakayla birlikte Milliler, İtalya ile 18. kez rakip oldu. Bu mücadelelerde ay-yıldızlılar galibiyet elde edemezken, 13 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.