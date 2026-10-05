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        Haberler Magazin Son dakika! Göksel Arsoy hayatını kaybetti

        Son dakika! Göksel Arsoy hayatını kaybetti

        Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 14:03 Güncelleme:
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        Göksel Arsoy hayatını kaybetti

        Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı usta oyuncusunun vefat haberi, sinema dünyasında üzüntü yarattı.

        Usta oyuncunun ölümünü kızı Aşkım Arsoy duyurdu. Göksel Arsoy'un cenaze töreni çarşamba günü gerçekleşecek.

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        Usta oyuncu Mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlamıştı.

        BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI: SEVGİ VE SAYGIYLA HATIRLAYACAĞIZ

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sinemasının “Altın Çocuk” lakaplı usta oyuncu ve yapımcısı Göksel Arsoy’un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göksel Arsoy’un Türk sinemasında bıraktığı izlere dikkati çekerek, usta sanatçının vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Ersoy paylaşımında, “Yeşilçam’ın hafızalarımıza kazınan yüzlerinden biri olan, zarafeti ve unutulmaz rolleriyle nesillerin sevgisini kazanan Göksel Arsoy, sanat hayatı boyunca sinemamıza değerli katkılar sundu.” ifadelerini kullandı. Göksel Arsoy’un Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında yer aldığını vurgulayan Bakan Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: ‘Şafak Bekçileri’nden ‘Altın Çocuk’ serisine uzanan eserleriyle iz bırakan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

        GÖKSEL ARSOY HAKKINDA

        Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Arsoy, Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği 'Kara Günlerim' adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de Kelepçe ve 1959'da 'Samanyolu' gibi filmlerde rol al adlı. Arsoy, 'Samanyolu' adlı filmiyle ün yaptı.

        1950'li yıllardan itibaren Türk sinemasında çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, özellikle jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla dönemin öne çıkan isimlerinden olan Arsoy, Yeşilçam'ın önemli yıldızlarındandı.

        Uzun yıllar sinema sektöründe yer alan usta sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk sinemasına katkı sağladı. Arsoy, yıllar içinde "Altın Çocuk" olarak anılmaya devam etti.

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        #Göksel Arsoy
        #sinema
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