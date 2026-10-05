GÖKSEL ARSOY HAKKINDA

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Arsoy, Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği 'Kara Günlerim' adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de Kelepçe ve 1959'da 'Samanyolu' gibi filmlerde rol al adlı. Arsoy, 'Samanyolu' adlı filmiyle ün yaptı.

1950'li yıllardan itibaren Türk sinemasında çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, özellikle jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla dönemin öne çıkan isimlerinden olan Arsoy, Yeşilçam'ın önemli yıldızlarındandı.

Uzun yıllar sinema sektöründe yer alan usta sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk sinemasına katkı sağladı. Arsoy, yıllar içinde "Altın Çocuk" olarak anılmaya devam etti.