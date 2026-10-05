Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde 77. Uluslararası Uzay Kongresi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Akdeniz'in incisi güzel Antalya'mızda böylesine bir organizasyonda sizleri misafir etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Dünyanın 111 ülkesinden teşrif eden değerli dostlarımıza hoşgeldiniz diyorum.

Kongrenin düzenlenmesine destek olan, emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Dünyanın daha fazla uzaya ihtiyacı var temasıyla tertiplenen kongrenin yeni iş birliklerine kapı aralamasını temenni ediyorum.

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İnsanlığın her alanda kat ettiği mesafenin temelinde bilim ve teknoloji vardır.

Bugün uzayda daha fazla yer edinmek, aslında yeryüzünde insanlığın hayatını daha sürdürülebilir hale getirmek anlamına geliyor.

Türk milleti olarak gök bilimlerinde fevkalade zengin bir birikime sahibiz. Atalarımız asırlar boyunca güneşin ve ayın hareketlerini kayıt altına aldılar, yıldızların dilini çözmeye çalıştılar. Göktürkler döneminden, takvim bilgisine ilişkin önemli izlerle karşılaşıyoruz. Kökleri 15 asır öncesine uzanan bu ilgi, milletimizin İslam ile müşerref olması ile birlikte daha kapsamlı hal almıştır.

Geniş medeniyet havzamızdaki pek çok alim gök bilimlerine katkılar yapmıştır. Ali Kuşçu'dan, Seydi Ali Reis'e kadar bu alanda çığır açan nice isim bu topraklarda yaşamıştır.

Binlerce bilim insanımız da gökyüzünün sırlarını çözmek için büyük uğraşlar vermiştir.

Bir taraftan sahip olduğumuz zengin ve köklü mirasla gurur duyarken, bunu daha da zenginleştirmeye gayret ediyoruz.

Gelecekle geçmiş arasında güçlü köprüler kurmaya çalıştık.

Hedeflerimizi belirledik, kurumlarımızı güçlendirdik. İnsan kaynağımıza yatırım yaptık, sanayimizi harekete geçirdik. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik.

Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten ve uzayda işleten nadir ülkelerden birisidir.

Türksat 5A ve 5B'yi başarıyla uzaya gönderdik. 2024 yılında ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı uzaya fırlattık ve hizmete aldık.

Bizim için uzay sadece uydulardan ibaret değildir. Uzay araştırmaları ve insanlı uzay faaliyetleri de milli uzay programımızın önemli unsurları arasında yer alıyor. Alper Gezeravcı'yı uluslararası uzay istasyonuna göndererek ülkemizin ilk insanlı uzay araştırmasını gerçekleştirdik.

Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek. Nice bilim insanını ve astronotunu uzaya gönderecektir.

En heyecan verici hedefimiz de Ay'dır. Ay'a gitme hedefi koyduk ve milletimizle paylaştık. İddiamızı hayalden çıkartıp bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay uzay aracının üretim montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık.

Şimdi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ay uzay aracımızın yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı da ayrıca gurur kaynağıdır.

Günümüzde uzayda varolmak için yalnızca uydu üretmek yetmez. Milli uzay programımızda uzaya erişim ve uzay limanı hedefini de özel bir yere koyduk.

Dost ve kardeş Somali ile tarihi bir iş birliğinin temellerini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının çalışmalarına başladık. Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzaya erişimini de geliştirmeyi hedefliyoruz.

Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü mücadele olamaz. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Uzayı silahlandırmak, fevkalade yanlış ve tehlikelidir.

Türkiye olarak uzayın imkanlarından daha fazla yararlanmak istiyoruz.

Uzay teknolojik kapasitesi ne olursa olsun bir ülkenin tek başına şekillendirebileceği bir alan olmaktan çıkmış, ortak hedeflerle hareket etmeyi gerektiren küresel bir alana dönüşmüştür.

Uzayın geleceği aynı zamanda devletlerin, parlamentoların ortaya koyacağı ortak irade ile şekillenecektir.

Bugün Türkiye'nin uzay alanındaki en büyük gücü, geliştirdiği teknolojiler değildir. En büyük gücümüz genç ve nitelikli insan kaynağımızdır. Mühendislerimizle, bilim insanlarımızla ve bunları aynı hedef etrafında buluşturan siyasi idaremizle hedeflerimize yürüyoruz.

Cumartesi günü Şanlıurfa ilimizde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına şahitlik ettim. 730 bini aşkın takımın başvurduğu bu muazzam teknoloji festivali umutlarımızı artırdı. TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz pek çok alanda dünya ile yarışan projeler geliştiriyor. Milli uzay programımızın diğer hedeflerini onlar gerçeğe dönüştürecekler. Daha kat edecek çok mesafemiz var.

Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden birisi haline getirene kadar hedeflerimizden şaşmayacağız.