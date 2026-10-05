Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.443,92 %1,42
        DOLAR 49,1544 %0,04
        EURO 55,1478 %-0,34
        GRAM ALTIN 6.548,01 %0,08
        BITCOIN 85.522,00 %-0,35
        FAİZ 39,74 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 96,77 %1,43
        GBP/TRY 65,0140 %-0,15
        EUR/USD 1,1212 %-0,38
        BRENT PETROL 101,58 %-0,32
        ÇEYREK ALTIN 10.706,00 %0,08
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Başsavcılığı tasfiye öncesi hisse transferlerini mercek altına aldı

        İstanbul Başsavcılığı tasfiye öncesi hisse transferlerini mercek altına aldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, şüphelilere ait hisselerin başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amacıyla kapsamlı inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 18:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara veya yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara aktardıklarına ilişkin tespitler üzerine hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi istendi.

        Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

        TASFİYE ÖNCESİ HİSSE HAREKETLERİ İNCELENECEK

        Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, SPK'nın bazı fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan kimi hisse senetlerinin talimat veya virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

        Savcılık, bu işlemler arasında yabancı banka ve aracı kurumlara gerçekleştirilen transferlerin de bulunup bulunmadığının araştırılmasını ve söz konusu hisse hareketlerinin geriye dönük olarak incelenmesini talep etti.

        OCAK 2025'TEN İTİBAREN KAYITLAR İSTENDİ

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulunan hisse senetlerinin ayrı ayrı belirlenmesini istedi.

        Bu kapsamda hisse senetlerinin adı ve miktarı, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı veya sözlü talimatlar, virman işlemleri, hisselerin aktarıldığı hesaplar, hesap sahiplerinin açık kimlik bilgileri ve transfer tarihleri dahil olmak üzere ayrıntılı kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

        YURT DIŞI TRANSFERLERİNE AYRI İNCELEME

        Savcılığın müzekkeresinde yurt dışına gerçekleştirilen olası hisse transferlerine de ayrıca yer verildi. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerinin yabancı banka veya aracı kurumlara virmanlandığının tespit edilmesi halinde, söz konusu işlemlere ilişkin tüm kayıtların Başsavcılığa iletilmesi istendi.

        Bu kapsamda hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden ne kadar transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulması talep edildi.

        MÜZEKKERE YANITLARI TEDBİR SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLECEK

        Soruşturma makamlarının, söz konusu hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ve fon soruşturması kapsamındaki diğer işlemler açısından önem taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası hareketlerini geriye dönük incelemeye aldığı öğrenildi.

        Bu kapsamda hisselerin şüphelilerin hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılıp aktarılmadığı, yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı ve söz konusu işlemlerin zamanlaması araştırılacak.

        5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereğinin yapılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. İlgili kurumlardan gelecek kayıtların incelenmesinin ardından, hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen olası virmanların kapsamının netleşmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!