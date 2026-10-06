UEFA Uluslar A Ligi 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞUT ŞANSI VERMEDEN GOL YEDİK"

Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan! Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler.

"TAM KADRO MÜCADELE EDEMEDİK"

Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik. Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki...

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"SONUÇ İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİLDİ"

Taktiksel olarak çok iyi oynadık ama sonuç istediğimiz gibi değildi. Avrupa Şampiyonası için gerekenleri alacağız. Fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı, bu futbolcuların olmamasını hissettik.

"BU SEVİYEDE DENEYİM KAZANMALIYIZ"

Seviye derken bazen yanlış anlaşılıyorum. Bu seviyede deneyim kazanmalıyız. Kendimizi tarttığımız ilk kez böyle bir seviye oldu tarihimizde... Eşit seviyede mücadele ettik ve geleceğe umutla bakıyoruz. 3 değişiklik yaptılar, piyasa değerleri 350-450 milyon Euro. Bunları söylemek istemiyorum ama böyle. Takım olarak taktiksel anlamda çok iyi oynadık.

💥 “Rakibimiz ikinci yarıda 3 değişiklik yaptı. Oyuna giren o 3 futbolcunun toplam piyasa değeri 350-450 milyon euro civarındaydı.”



🗣️ Vincenzo Montella: Taktiksel anlamda çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Hatta eşit bir mücadeleydi; belki bir tık daha fazlasını da yaptığımız… pic.twitter.com/OaRZ2kUzsq — HT Spor (@HTSpor) October 5, 2026

"DÜNYA KUPASI BAŞARISI DENGEMİZİ BOZMUŞ OLABİLİR"

Dünya Kupası başarısı belki genel olarak dengelerimizi biraz bozmuş olabilir. Sadece bizi değil, ülke genelinde de beklentileri biraz fazla yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu dönemden, yani yaşadığımız dört maçlık periyottan bahsetmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim: Beklentiler yükseldikçe hepimiz daha fazlasını istedik. Sadece vatandaşlarımız değil, bizler de daha fazlasını istedik.

Hem kendim hem de futbolcularımız için gösterilen sevgiyi hâlâ hissettiğimizi söyleyebilirim. Bazen statta, beklentiler yüksek olduğu için ister istemez eleştiriler olabiliyor; bunun farkındayız. Ama biz nereye gidersek gidelim, tabiri caizse arkamızdan bir ordu geliyor.

🗣️ Vincenzo Montella: Dünya Kupası başarısı belki genel olarak dengelerimizi biraz bozmuş olabilir. Sadece bizi değil, ülke genelinde de beklentileri biraz fazla yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu dönemden, yani yaşadığımız dört maçlık periyottan bahsetmiyorum. Sadece şunu… pic.twitter.com/3emGL39wOz — HT Spor (@HTSpor) October 5, 2026

"ZAMANINDA FARKLI TEKLİFLERE RAĞMEN KALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Beklentiler çok yüksekti ve insanların mutsuz olması çok normal. Bununla alakalı, kısa süre önce yaşadığımız çok güzel bir örnek var. Bizi getiren uçağın pilotu, takıma mesaj verirken bizimle ne kadar gurur duyduğunu, seneler sonra yaşattığımız bütün güzel duygular için bize teşekkür ettiğini ve bizlere inandığını söyledi. İşte bu tarz insanlar olduğu sürece biz de işimizi en iyi şekilde yapmaya ve herkesi mutlu etmeye çalışacağız.

Tabii ki bu dönem bizim açımızdan biraz daha üzücü oldu. Ama yaşattığımız bu duygular sadece bir başlangıçtı çünkü biz daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ben dünyanın en iyi hocası olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda şanslıyım çünkü kendimi her zaman geliştirebileceğimi biliyorum. Beni bilirsiniz. Bu meslekte her şeyin ne kadar çabuk değişebileceğini biliyorsunuz. Ama ben umutla bakıyorum ve kendi çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim.

Şunu da hatırlatmak istiyorum: Bu 3 yıllık periyotta futbolcularımız gerçekten inanılmaz işler başardı. Benim umutlu olmamın ve motivasyonumun yüksek kalmasının sebebi, onların gösterdiği fedakarlık ve yaptıkları bütün çalışmalar. O yüzden burada, sizin huzurunuzda onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için gururluyum. Zamanında farklı teklifler almış olsam da burada kaldığım için gerçekten çok mutluyum çünkü bütün futbolcularımıza sonuna kadar inanıyorum.