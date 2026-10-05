Ataşehir soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı
Ataşehir Belediyesine yönelik bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Halim Bak tutuklama talebiyle, Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Yusuf Karademir, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Gülsüm Aslan, Ersin Yıldırım, Mehmet Mustafa Karademir, Murat Korkmaz ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti, 5 isim hakkında tutuklama kararı çıktı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.