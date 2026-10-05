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        Haberler Gündem İkinci çocuk hayali dördüz mutluluğa dönüştü

        İkinci çocuk hayali dördüz mutluluğa dönüştü

        Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ve 4 yaşında bir kızları bulunan Çörüt çiftinin tüp bebek tedavisinin ardından dördüz kız bebekleri dünyaya geldi; kuvözde tedavi gören bebekler sağlıklı şekilde taburcu edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 19:26 Güncelleme:
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        Neye niyet neye kısmet

        Antalya’nın Kaş ilçesinde yaşayan Durdali Çörüt ile eşi Gamze Nur Çörüt’ün ikinci çocuk hayali, dördüz mutluluğa dönüştü. Çiftin tüp bebek tedavisinin ardından dünyaya gelen dört kız bebeği, doğum sonrası bir süre kuvözde kaldıktan sonra sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

        Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilikle geçimlerini sağlayan Durdali Çörüt ile Gamze Nur Çörüt’ün, 4 yaşında Güneş Devrim isimli bir kızları bulunuyordu. İkinci kez çocuk sahibi olmak isteyen ancak doğal yollarla sonuç alamayan çift, tüp bebek tedavisine başladı.

        Tedavinin ardından hamile kalan Gamze Nur Çörüt’ün gebeliği yakından takip edildi. Çörüt, 2 Eylül’de eşi tarafından Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi. Bir gün sonra gerçekleştirilen ameliyatla dört kız bebek dünyaya geldi.

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        DÖRDÜZLER BİR SÜRE KUVÖZDE KALDI

        Doğumun ardından özel bakıma ihtiyaç duyan bebekler, özel bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Dördüzlerden biri 21 gün, diğer üçü ise 28 gün kuvözde kaldı.

        Tedavileri tamamlanan ve yeterli kiloya ulaşan bebekler daha sonra taburcu edildi. Bu süreçte Kaş ile Denizli arasında gidip gelen Çörüt çifti, bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına alarak evlerine döndü.

        Çift, kızlarına Dünya Eylem, Doğa Nur, Aylima Ülküm ve Aysima İlkem isimlerini verdi.

        “HEYECANLIYIZ VE ŞAŞKINIZ”

        Bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ek işlerde de çalışan baba Durdali Çörüt, yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle anlattı:

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        “Heyecanlıyız ve şaşkınız. Dördüz olduğunu duyunca ‘Nasip, kısmet’ dedik. 4 yaşında bir kızımız vardı, dördüz kız bebeklerimizle birlikte artık 5 kızımız oldu. Bakımları zor olacak ama bir şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız.”

        “BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU”

        Anne Gamze Nur Çörüt de hamilelik sürecinin iyi geçtiğini belirterek, dördüz haberini aldıklarında büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

        Çörüt, “Dördüz olacağını öğrenince eşimle hem sevindik hem de çok şaşırdık. Dördüz bebek beklemiyorduk, bizim için büyük sürpriz oldu. Bakımlarında ailelerimiz de bize destek olacak. Doğumları sağlıklı şekilde gerçekleşti. Bebeklerimiz bir süre kuvözde kaldı. Şimdi onları kucağımıza alıp Kaş’taki evimize dönüyoruz” dedi.

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        Dört kız bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        BAKAN GÖKTAŞ'TAN ZİYARET

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ve dördüz bebekleri olan Gamze Nur ve Durdali Çörüt çifti ile görüntülü görüşme gerçekleştirerek, aileyi tebrik etti.

        Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Bakan Göktaş'ın talimatıyla Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde yaşayan ve dördüz bebekleri dünyaya gelen Çörüt çiftini evinde ziyaret etti. Ziyarette çifti görüntülü arayan Bakan Göktaş, anne ve babayı tebrik ederek, bir süre sohbet etti. Aileye talep ve isteklerini soran Göktaş, "Maşallah çok tatlılar. Sürpriz oldu değil mi bir anda dört bebek? İkinci bebeği beklerken 5 oldunuz. Hayırlı uğurlu olsun, gözünüz aydın." diye konuştu.

        Anne Çörüt'e "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasına kayıt yaptırmasını öneren Göktaş, devletin sunduğu doğum yardımı desteğinin kasım ayından itibaren ailenin hesabına yatırılmaya başlanacağını dile getirdi.

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