İkinci çocuk hayali dördüz mutluluğa dönüştü

Antalya’nın Kaş ilçesinde yaşayan Durdali Çörüt ile eşi Gamze Nur Çörüt’ün ikinci çocuk hayali, dördüz mutluluğa dönüştü. Çiftin tüp bebek tedavisinin ardından dünyaya gelen dört kız bebeği, doğum sonrası bir süre kuvözde kaldıktan sonra sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilikle geçimlerini sağlayan Durdali Çörüt ile Gamze Nur Çörüt’ün, 4 yaşında Güneş Devrim isimli bir kızları bulunuyordu. İkinci kez çocuk sahibi olmak isteyen ancak doğal yollarla sonuç alamayan çift, tüp bebek tedavisine başladı.

Tedavinin ardından hamile kalan Gamze Nur Çörüt’ün gebeliği yakından takip edildi. Çörüt, 2 Eylül’de eşi tarafından Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi. Bir gün sonra gerçekleştirilen ameliyatla dört kız bebek dünyaya geldi.

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DÖRDÜZLER BİR SÜRE KUVÖZDE KALDI

Doğumun ardından özel bakıma ihtiyaç duyan bebekler, özel bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Dördüzlerden biri 21 gün, diğer üçü ise 28 gün kuvözde kaldı.

Tedavileri tamamlanan ve yeterli kiloya ulaşan bebekler daha sonra taburcu edildi. Bu süreçte Kaş ile Denizli arasında gidip gelen Çörüt çifti, bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına alarak evlerine döndü.

Çift, kızlarına Dünya Eylem, Doğa Nur, Aylima Ülküm ve Aysima İlkem isimlerini verdi.

“HEYECANLIYIZ VE ŞAŞKINIZ”

Bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ek işlerde de çalışan baba Durdali Çörüt, yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle anlattı:

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“Heyecanlıyız ve şaşkınız. Dördüz olduğunu duyunca ‘Nasip, kısmet’ dedik. 4 yaşında bir kızımız vardı, dördüz kız bebeklerimizle birlikte artık 5 kızımız oldu. Bakımları zor olacak ama bir şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız.”

“BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU”

Anne Gamze Nur Çörüt de hamilelik sürecinin iyi geçtiğini belirterek, dördüz haberini aldıklarında büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Çörüt, “Dördüz olacağını öğrenince eşimle hem sevindik hem de çok şaşırdık. Dördüz bebek beklemiyorduk, bizim için büyük sürpriz oldu. Bakımlarında ailelerimiz de bize destek olacak. Doğumları sağlıklı şekilde gerçekleşti. Bebeklerimiz bir süre kuvözde kaldı. Şimdi onları kucağımıza alıp Kaş’taki evimize dönüyoruz” dedi.

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Dört kız bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.