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        Haberler Sağlık 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı

        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı

        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 12:37 Güncelleme:
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        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu

        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi.

        Ödül, Nobel Haftası'nın başlangıcında İsveç'in başkenti Stockholm'deki Karolinska Enstitüsünde düzenlenen törenle açıklandı.

        Bu yıl Nobel ödüllerinin para ödülü, kişi, küçük bir bilim insanı grubu veya kuruluş için 12 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon dolar) olarak belirlendi.

        GEÇEN YIL TIP ÖDÜLÜ ÜÇ KİŞİYE VERİLMİŞTİ

        Geçen yıl Nobel Tıp Ödülü, bağışıklık sisteminin mikroplara saldırırken vücudun kendi dokularına zarar vermesini engelleyen mekanizmalarla ilgili keşifleri dolayısıyla Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi'ye verilmişti.

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        Bilim insanlarının çalışmaları, "periferik bağışıklık toleransı" olarak adlandırılan ve bağışıklık sisteminin kontrol altında tutulmasında rol oynayan temel bir mekanizmayı ortaya çıkarmıştı. Uzmanlar, bulguların tip 1 diyabet, romatoid artrit ve lupus gibi otoimmün hastalıkların anlaşılması açısından önem taşıdığını belirtmişti.

        NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ YARIN AÇIKLANACAK

        Nobel ödüllerinin açıklanmasına yarın fizik ödülüyle devam edilecek. Kimya ödülü çarşamba, edebiyat ödülü perşembe günü açıklanacak.

        Cuma günü Nobel Barış Ödülü'nün sahibinin duyurulmasının ardından Nobel Ekonomi Ödülü ise 12 Ekim'de açıklanacak.

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