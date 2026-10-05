NASA astronotu Deniz Burnham ilk görevi öncesi Türkiye’ye seslendi

Deniz Burnham, NASA tarafından 2021 Astronot Adayı Sınıfı’na seçildi ve Ocak 2022’de görevine başladı. Daha önce NASA Ames Araştırma Merkezi’nde staj yapan Burnham, lisans eğitimini Kaliforniya Üniversitesi San Diego’da kimya mühendisliği, yüksek lisansını ise Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde makine mühendisliği alanında tamamladı.
ABD Donanması Yedek Kuvvetleri’nde Mühendislik Görev Subayı olarak da görev yapan Burnham, tek motorlu kara ve deniz uçağı, aletli uçuş ve helikopter yetkilerine sahip lisanslı özel pilottur. Burnham, şu anda kozmonotlar Dmitri Petelin ve Konstantin Borisov ile birlikte Roscosmos’a ait Soyuz MS-30 uzay aracıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Uzay İstasyonu görevine hazırlanıyor. 2027 yılında yapılması planlanan bu uçuş, Burnham’ın ilk uzay görevi olacak.