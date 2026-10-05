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        Haberler Gündem NASA astronotu Deniz Burnham ilk görevi öncesi Türkiye’ye seslendi

        NASA astronotu Deniz Burnham ilk görevi öncesi Türkiye’ye seslendi

        Adana doğumlu NASA astronotu Deniz Burnham, 2027'de gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevi öncesinde Türkiye'deki ailesine ve Adanalı hemşehrilerine mesaj gönderdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 18:59 Güncelleme:
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        Uzaydan Adana'ya el sallayacak

        NASA astronotu Deniz Burnham, 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevi öncesinde yayımladığı video mesajıyla Türkiye’de yaşayan ailesine ve Adanalı hemşehrilerine seslendi. Burnham, “Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım” dedi.

        Annesi Türk, babası ABD’li asker olan Burnham, babasının görev yaptığı dönemde İncirlik Hava Üssü’nde dünyaya geldi. İlk uzay görevi için hazırlıklarını sürdüren Burnham, yayımladığı mesajda ailesiyle ve Türkiye ile bağlarını anlattı. Özellikle anneannesi ile dedesinin çocukluk yıllarındaki etkisine değindi.

        DEDESİNİN TELESKOBUYLA YILDIZLARI İZLEDİ

        Asker bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Burnham, Türkiye’deki çocukluk anılarını şu sözlerle anlattı:

        “Benim Aynur anneannem Eceabatlı. Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizi çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik. Anneannem ve dedem Türkiye’deler. Tatillerimde onları ziyaret etmeyi çok seviyorum. Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.”

        KİMDİR?

        Deniz Burnham, NASA tarafından 2021 Astronot Adayı Sınıfı’na seçildi ve Ocak 2022’de görevine başladı. Daha önce NASA Ames Araştırma Merkezi’nde staj yapan Burnham, lisans eğitimini Kaliforniya Üniversitesi San Diego’da kimya mühendisliği, yüksek lisansını ise Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde makine mühendisliği alanında tamamladı.

        ABD Donanması Yedek Kuvvetleri’nde Mühendislik Görev Subayı olarak da görev yapan Burnham, tek motorlu kara ve deniz uçağı, aletli uçuş ve helikopter yetkilerine sahip lisanslı özel pilottur. Burnham, şu anda kozmonotlar Dmitri Petelin ve Konstantin Borisov ile birlikte Roscosmos’a ait Soyuz MS-30 uzay aracıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Uzay İstasyonu görevine hazırlanıyor. 2027 yılında yapılması planlanan bu uçuş, Burnham’ın ilk uzay görevi olacak.

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