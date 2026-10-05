NASA astronotu Deniz Burnham ilk görevi öncesi Türkiye’ye seslendi

NASA astronotu Deniz Burnham, 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevi öncesinde yayımladığı video mesajıyla Türkiye’de yaşayan ailesine ve Adanalı hemşehrilerine seslendi. Burnham, “Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım” dedi.

Annesi Türk, babası ABD’li asker olan Burnham, babasının görev yaptığı dönemde İncirlik Hava Üssü’nde dünyaya geldi. İlk uzay görevi için hazırlıklarını sürdüren Burnham, yayımladığı mesajda ailesiyle ve Türkiye ile bağlarını anlattı. Özellikle anneannesi ile dedesinin çocukluk yıllarındaki etkisine değindi.

DEDESİNİN TELESKOBUYLA YILDIZLARI İZLEDİ

Asker bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Burnham, Türkiye’deki çocukluk anılarını şu sözlerle anlattı:

“Benim Aynur anneannem Eceabatlı. Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizi çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik. Anneannem ve dedem Türkiye’deler. Tatillerimde onları ziyaret etmeyi çok seviyorum. Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.”