Beşiktaş'ın Willock teklifi ortaya çıktı!
Beşiktaş, ara transferdeki 1 numaralı orta saha hedefi Joe Willock için ocak ayında yeniden Newcastle United'ın kapısını çalacak. Siyah-beyazlıların, İngiliz futbolcu için 5-6 milyon Euro'luk teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
Beşiktaş, yazın teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteğiyle kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Joe Willock için devre arasında da hamle yapacak.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için Newcastle United'a teklif edilecek rakam da netleşmeye başladı.
Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki orta saha için kulübüne en fazla 5-6 milyon Euro önermeyi planlıyor.
İngiliz ekibinin 10 milyon Euro üzerinde bonservis isteği devam ederken Beşiktaş cephesi ise yarım sezon sözleşmesi kalan bir oyuncu için bu rakamları vermeye yanaşmıyor.
İstediği rakamlara düşülmemesi halinde Beşiktaş, Willock ile ocak ayında söz kesecek ve transferi haziran ayında bonservis bedeli olmadan bitirmeyi gündeme alacak.
Newcastle United'da bu sezon 13 maçta süre bulan Willock, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.