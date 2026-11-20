Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Ocak ayından itibaren görüşme hakkımız var, sözleşmesi bitiyor. Olursa transferi gerçekleşecek. Hocamızın istediği bir futbolcu. Alternatiflerimiz de var. Arkadaşlarımız görüşüyor. Transfer bir başlasın bakalım resmi olarak..." demişti.