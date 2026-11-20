'Bayğaralar'a büyük darbe! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı...
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kamuoyunda 'Bayğaralar' olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin önemli deliller elde edildi. Örgütün yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenirken, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 138 şüpheli tespit edildi. Bugün Adana merkezli 13 ilde, 135 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 138 şahıstan 101'i yakalanarak gözaltına alındı. 23'ü yurt dışında olduğu tespit edilen 37 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor."
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Bayğaralar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında işlem yapılan 138 şüpheliden 101'inin yakalanarak gözaltına alındığını, 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini hedef alan, iş insanları üzerinde baskı kurarak haksız menfaat elde etmeye çalışan suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
İHA'da yer alan habere göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Bayğaralar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin önemli deliller elde edildiğini aktaran Gürlek, şüphelilerin iş insanlarından silah zoruyla haraç talep ettiklerini, taleplerinin karşılanmaması durumunda iş yerlerine silahlı saldırılar düzenlediklerini kaydetti. Şüphelilerin kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karıştıklarına yönelik bulgulara ulaşıldığını ifade etti.
13 İLDE 135 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Örgütün yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünün belirlendiğini aktaran Gürlek, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 138 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.
101 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Gürlek, Adana merkezli 13 ilde 135 adrese yönelik bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 138 şüpheliden 101'inin yakalanarak gözaltına alındığını, 23'ünün yurt dışında olduğu belirlenen toplam 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Soruşturmayı yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonda görev alan Adana İl Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, suç örgütlerinin elebaşları ve yöneticilerinin er ya da geç adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.
Gürlek, devletin suç örgütlerinin faaliyetlerini ve bağlantılarını ortaya çıkarmak için mücadelesini sürdüreceğini belirterek, hukukun gereğinin sonuna kadar yerine getirileceğini kaydetti.