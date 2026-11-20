Kablosuz veri aktarımı yapmaya yarayan Bluetooth kelimesi İngilizcede “mavi diş” anlamına geliyor. Dijital ve teknolojik bir tabanı olmayan bu kelime neden ve nasıl kullanılmaya karar verildi? Bu sorunun yanıtını bulmak için 10. yüzyıl İskandinavya'sına gitmemiz gerekiyor!

Tarih sayfaları krallara verilen lakapların hikayeleriyle dolu. Örneğin Danimarka Kralı Harald Gormsson, tarihte “Harald Bluetooth” yani “Mavi Diş Harald” lakabıyla tanınıyordu. Rivayete göre Kral Harald'ın bir dişi çürümüş, koyu mavi-gri bir renk almış. Çürük dişler genelde renk değiştirir, buraya kadar sorun yok. Ancak bu renk değişimi kendisine “Mavi Diş” adının takılmasına yol açmış.

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Tabii burada kralın dişinin çürüdüğü için ona böyle bir isim takılmış olabileceği varsayımının tarihçilerin varsayımı olduğunu da söylemeden geçmeyelim çünkü Kralın gerçekten böyle bir dişi olduğuna ilişkin kesin tarihsel kanıt bulunmuyor.

BİR KRALlN DİŞİYLE TEKNOLOJİNİN NE ALAKASI VAR?

Harald Bluetooth'un ünü sadece dişlerindeki mavi lekeden gelmiyor. Danimarka'da siyasi birliği güçlendirmesi, Norveç üzerinde hâkimiyet kurması ve Danimarkalıların Hristiyanlaşmasındaki rolüyle de tarihte bir yer edinmiş.

Şimdi gelelim, bu tarihsel hikaye ile büyük bir teknolojik atılım arasındaki bağlantıya. 1990'ların ortalarında büyük teknoloji firmaları Intel, Ericsson ve Nokia, farklı elektronik cihazların kabloya ihtiyaç duymadan iletişim kurmasını sağlayacak ortak bir teknoloji üzerinde çalışıyordu. Bir sistem kuruldu ancak bu teknolojiye bir isim gerekiyordu.

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Intel mühendisi Jim Kardach, Ericsson'dan Sven Mattisson ile yaptığı bir iş gezisinde Viking tarihi üzerine sohbet etmeye başlamış. O sohbette konu Harald Bluetooth'un hikâyesine gelince özellikle kralın diktirdiği Jelling Taşı mühendisin dikkatini çekmiş.

Jim Kardach, bu sohbetten sonra Kral Harald'ın farklı bölgeleri bir yönetim altında birleştirmiş olmasıyla kurdukları bu yeni teknoloji arasında bir bağlantı kurmuş. Çünkü bu yeni teknoloji de farklı cihazları birbirine bağlamak için tasarlandı. Bu hikayeden sonra mühendislerin arasında “Bluetooth” adı geçici olarak kullanılmaya başlanmış.

ASLINDA ADI BLUETOOTH OLMAYACAKMIŞ

Mühendisler bu ismi kendi arasında geçici olarak kullansa da aslında projeye dahil olan teknoloji şirketleri başlangıçta Bluetooth'u kalıcı bir marka ismi olarak düşünmemiş. Hatta Bu teknoloji için o sırada “PAN” (Personal Area Networking) ve “RadioWire” gibi alternatifler isimler üzerine de düşünülmüş. Ancak çeşitli nedenlerle o isimlerde karar kılınamamış ve geçici olarak kullanılan Bluetooth ismi kalıcı hâle gelmiş.

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LOGOSUNDA BİLE VİKİNG İZLERİ VAR

Mühendisler kurdukları teknolojiye sadece Viking tarihinde önemli bir köşe taşı olan Harald'ın lakabını vermekle yetinmemiş. Bluetooth'un logosunda da Viking izleri varmış. Hemen her gün gördüğümüz mavi simge, rastgele çizilmiş bir şekil değilmiş. Eski İskandinav runik alfabesindeki iki sembolün birleşiminden oluşuyormuş. Bu sembollerin biri Harald'ın adının baş harfi olan H ile lakabı Blåtand'ın baş harfi B'den başkası değilmiş.