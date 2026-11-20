Görenler inanamadı! TIR'ın kasasına yüklenen kamyon üst geçide çarptı!
Bursa'da şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi. Olayda, bir TIR'ın dorsesine yüklenen kamyon, üst geçide çarptı. Yaşananlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Giriş: 20 Kasım 2026 - 10:14 Güncelleme:
Bursa’da TIR'ın dorsesine yüklenen kamyon, yaya üst geçidine çarptı. İlginç olay, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İHA'nın haberine göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TIR'ın dorsesine yüklenen kamyon, seyir halindeyken yaya üst geçidine çarptı.
Kamyonun üst geçide çarpmasıyla trafikte kısa süreli aksama yaşandı. O anlar arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dorsedeki kamyonun üst geçide çarptığı anlar yer aldı.
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