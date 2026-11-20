TÜİK, 2026 yılına ilişkin "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçlarını yayımladı. TÜİK'in araştırması, çocukların bilişim teknolojilerini kullanma durumlarını ve kullanım amaçlarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi. Önceki yıllarda 6-15 yaş grubunu kapsayan araştırma, 2026 yılı itibarıyla 6-17 yaş grubuna genişletildi. Bu yıl ayrıca 11-17 yaş grubundaki çocukların üretken yapay zeka kullanım durumları ve siber zorbalığa ilişkin göstergeler de araştırma kapsamına alındı.

Bültende, farklı bir yaş grubu belirtilmediği sürece "çocuk" ifadesinin 6-17 yaş grubundaki bireyleri tanımladığı belirtildi. Araştırmada, 6-10 yaş grubundaki çocuklardan soruları kendilerinin veya bir yakınlarının yardımıyla, 11-17 yaş grubundaki çocuklardan ise herhangi bir yardım almadan yanıtlamaları istendi.

REKLAM

ÇOCUKLARIN YÜZDE 80,1'İ CEP TELEFONU KULLANIYOR

Araştırmaya göre, cep telefonu veya akıllı telefon kullandığını belirten 6-17 yaş grubu çocukların oranı yüzde 80,1 oldu. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 66,2, 11-17 yaş grubunda yüzde 89,8 olarak kaydedildi.

Cep telefonu kullanan çocukların yüzde 97,4'ü düzenli olarak telefon kullandığını beyan etti. Telefon kullanım amaçları yaş gruplarına göre incelendiğinde, 6-10 yaş grubunda yüzde 73,3 ile oyun oynama, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 87,8 ile internette gezinme ilk sırada yer aldı.

Düzenli cep telefonu veya akıllı telefon kullanan çocukların yüzde 37,8'i telefonunu en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini belirtti. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 17,2, 11-17 yaş grubunda yüzde 48 oldu.

REKLAM

ÇOCUKLARIN YÜZDE 92,7'Sİ İNTERNET KULLANIYOR

Çocuklarda internet kullanım oranı yüzde 92,7 olarak gerçekleşti. Yaş gruplarına göre bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 86,6, 11-17 yaş grubunda yüzde 96,9 oldu.

Düzenli internet kullanan çocukların günde iki saat ve daha fazla süre internette vakit geçirme oranı hafta içi yüzde 53, hafta sonunda ise yüzde 63,4 olarak belirlendi.

Düzenli internet kullanan çocukların internet kullanım amaçlarında yüzde 86,2 ile video izleme ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 80,3 ile ders çalışma, ödev veya sunum hazırlama ve yüzde 75,1 ile sosyal medya kullanımı izledi. En az gerçekleştirilen internet faaliyeti ise yüzde 17,9 ile çevrim içi derse veya kursa katılma oldu.

REKLAM

SOSYAL MEDYA KULLANIMI ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA YÜKSEK

Araştırmaya göre, sosyal medya kullanan çocukların oranı yüzde 69,8 oldu. Erkek çocukların yüzde 71,4'ünün, kız çocukların ise yüzde 68,1'inin sosyal medya kullandığı görüldü. Sosyal medya kullanım oranı 6-10 yaş grubunda yüzde 50,2, 11-17 yaş grubunda yüzde 83,4 olarak kaydedildi.

DİJİTAL OYUN OYNAYAN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 68,1

Araştırmada, dijital oyun oynadığını belirten çocukların oranı yüzde 68,1 olarak kaydedildi. Cinsiyete göre incelendiğinde erkek çocukların yüzde 77,4'ünün, kız çocukların ise yüzde 58,2'sinin dijital oyun oynadığı görüldü. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 69,1, 11-17 yaş grubunda yüzde 67,3 olarak gerçekleşti.

REKLAM

Dijital oyun oynayan çocukların yüzde 92,7'si düzenli olarak oyun oynadığını beyan etti. Düzenli dijital oyun oynayan çocukların en fazla tercih ettiği oyun türü yüzde 48,1 ile macera/aksiyon oldu. Bunu yüzde 44,5 ile strateji/taktik ve yüzde 41,6 ile spor oyunları izledi.

Çocuklara dijital oyun oynamaya ilişkin kişisel düşünceleri de soruldu. Buna göre 6-10 yaş grubunda yüzde 34,7 ile "Fazla oyun oynamam sorumluluklarımı aksatıyor" düşüncesi ilk sırada yer aldı. 11-17 yaş grubunda ise yüzde 34,5 ile "Ebeveynlerim çok fazla oyun oynadığımı düşünüyor" yanıtı ilk sırada kaydedildi.

ÇOCUKLAR EKRAN SÜRESİ NEDENİYLE DAHA AZ KİTAP OKUYOR

Çocukların ekran başında geçirdikleri sürenin yaşamları üzerindeki etkilerine ilişkin düşünceleri de araştırıldı. Çocukların yüzde 48,3'ü "Daha az kitap okuyorum", yüzde 42,2'si "Daha az ders çalışıyorum", yüzde 33'ü "Ailemle daha az vakit geçiriyorum" ifadelerine katıldığını veya kısmen katıldığını belirtti.

REKLAM

Aynı kapsamda çocukların yüzde 26,8'i "Arkadaşlarımla yüz yüze daha az görüşüp daha az oyun oynuyorum", yüzde 25,4'ü ise "Daha az uyuyorum" ifadelerine katıldığını veya kısmen katıldığını bildirdi.

ÜRETKEN YAPAY ZEKA KULLANIMI KIZ ÇOCUKLARINDA DAHA YÜKSEK

Araştırmada, 11-17 yaş grubundaki çocukların üretken yapay zeka kullanım oranı yüzde 63 olarak belirlendi. Bu oran erkek çocuklarda yüzde 60,6, kız çocuklarda yüzde 65,5 oldu.

Üretken yapay zeka kullanım amaçları incelendiğinde, yüzde 88,1 ile örgün eğitim amacıyla kullanım ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 58,6 ile özel amaçlarla kullanım izledi.

REKLAM

Çocukların yapay zeka kullanmama nedenlerinde ise yüzde 68,9 ile yapay zekanın varlığından haberdar olmama ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile ihtiyaç duymama, yüzde 18,7 ile nasıl kullanılacağını bilmeme ve yüzde 16,1 ile gizlilik, güvenlik veya emniyetle ilgili endişeler izledi.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 10,2'Sİ SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALDI

Araştırmaya göre, siber zorbalığa maruz kalan çocukların oranı yüzde 10,2 oldu. Siber zorbalık yapan çocukların oranı yüzde 4,6, siber zorbalığa tanıklık eden çocukların oranı ise yüzde 23,6 olarak kaydedildi.

Siber zorbalığa maruz kalan 11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 73,3'ü, zorbalığı gerçekleştiren kişinin yüz yüze tanıştıkları arkadaşı veya akranı olduğunu belirtti.

REKLAM

Çocukların siber zorbalığa maruz kaldıkları dijital ortamlar incelendiğinde, yüzde 56,5 ile anlık mesajlaşma uygulamaları ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 51,1 ile telefona gönderilen SMS ve benzeri mesajlar, yüzde 40,7 ile sosyal medya platformları, yüzde 24,9 ile internet oyunları, yüzde 20,6 ile cep telefonu aramaları ve yüzde 16,3 ile sohbet odaları izledi.

SİBER ZORBALIKTA İLK SIRADA "KIRICI VE İNCİTİCİ" MESAJLAR YER ALDI

Çocukların karşılaştığı siber zorbalık türleri arasında yüzde 80,3 ile "kırıcı veya incitici" mesajlar gönderilmesi ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile çocuklar hakkında kırıcı veya incitici mesajların başkalarına iletilmesi ya da herkesin görebileceği şekilde paylaşılması ve yüzde 15,8 ile çocuklar hakkında asılsız söylenti ve hikayelerin yayılması izledi.

REKLAM

Çocuklara maruz kaldıkları siber zorbalığın nedenine ilişkin düşünceleri de soruldu. Çocukların yüzde 60,4'ü davranış biçimlerini, yüzde 33,1'i fiziksel özelliklerini veya dış görünüşlerini, yüzde 4,4'ü ailelerinin nereli olduğunu ya da kökenlerini, yüzde 2,4'ü maddi durumlarını, yüzde 1,7'si ise engellerini siber zorbalığa maruz kalma nedeni olarak gösterdi. Çocukların yüzde 9,4'ü bu soruya "Diğer" yanıtını verdi.

SİBER ZORBALIK KIZ ÇOCUKLARININ OKULA DEVAMINI DAHA FAZLA ETKİLEDİ

Eğitimine devam eden 11-17 yaş grubundaki çocuklardan siber zorbalığa maruz kalma, siber zorbalık yapma veya siber zorbalığa tanıklık etme durumlarından en az birini yaşayanların oranı yüzde 28,1 oldu.

REKLAM

Bu çocuklara yaşadıklarının okula devam durumlarını etkileyip etkilemediği sorulduğunda, yüzde 7,8'i etkilediğini belirtti. Bu oran erkek çocuklarda yüzde 5,3, kız çocuklarda ise yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.