Ankara-Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı: Uçakta arama yapılıyor

Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden AJet’e ait yolcu uçağında, uçuş sırasında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not fark edildi. Durumun kabin ekibine bildirilmesinin ardından kaptan pilot bilgilendirildi ve hava trafik kontrolüyle irtibata geçildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 5 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden AJet’in 4180 sayılı seferinde söz konusu notun bulunmasının ardından uçağın saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na indiğini açıkladı.

Şıldak, uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunduğunu belirterek, yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

YOLCULAR UÇAKTAN TAHLİYE EDİLDİ

Uçağın inişinin ardından yolcular tahliye edilerek otobüslerle belirlenen güvenli bir alana götürüldü. 136 yolcunun havalimanında ayrılan bölgede bekletildiği belirtildi.

Uçağın içerisinde bomba imha ekipleri tarafından ayrıntılı arama başlatıldı. Ekiplerin hem yolcu kabininde hem de bagaj bölümünde dedektörlerle tek tek inceleme yaptığı, çalışmaların bir süre devam edeceği bildirildi.

HAVALİMANI GEÇİCİ OLARAK UÇUŞLARA KAPATILDI

Güvenlik tedbirleri kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Havalimanına iniş yapması planlanan uçakların başka havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi.

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Havalimanına ambulanslar ve güvenlik ekipleri de sevk edildi. Uçaktaki aramanın tamamlanmasının ve herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmaması halinde havalimanının yeniden uçuşlara açılması bekleniyor.

VALİ ŞILDAK’TAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak açıklamasında, “05.10.2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden AJet 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapmış olup, yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır. Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır” ifadelerini kullandı.

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Ayrıntılar gelecek...