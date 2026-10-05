Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Ankara-Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı: Uçakta arama yapılıyor

        Ankara-Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı: Uçakta arama yapılıyor

        Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden AJet uçağında uçuş sırasında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not fark edildi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki 136 yolcu ile 7 mürettebat tahliye edilirken, bomba imha ekipleri uçakta arama başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 21:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı

        Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden AJet’e ait yolcu uçağında, uçuş sırasında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not fark edildi. Durumun kabin ekibine bildirilmesinin ardından kaptan pilot bilgilendirildi ve hava trafik kontrolüyle irtibata geçildi.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 5 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden AJet’in 4180 sayılı seferinde söz konusu notun bulunmasının ardından uçağın saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na indiğini açıkladı.

        Şıldak, uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunduğunu belirterek, yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

        YOLCULAR UÇAKTAN TAHLİYE EDİLDİ

        Uçağın inişinin ardından yolcular tahliye edilerek otobüslerle belirlenen güvenli bir alana götürüldü. 136 yolcunun havalimanında ayrılan bölgede bekletildiği belirtildi.

        Uçağın içerisinde bomba imha ekipleri tarafından ayrıntılı arama başlatıldı. Ekiplerin hem yolcu kabininde hem de bagaj bölümünde dedektörlerle tek tek inceleme yaptığı, çalışmaların bir süre devam edeceği bildirildi.

        HAVALİMANI GEÇİCİ OLARAK UÇUŞLARA KAPATILDI

        Güvenlik tedbirleri kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Havalimanına iniş yapması planlanan uçakların başka havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi.

        REKLAM

        Havalimanına ambulanslar ve güvenlik ekipleri de sevk edildi. Uçaktaki aramanın tamamlanmasının ve herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmaması halinde havalimanının yeniden uçuşlara açılması bekleniyor.

        VALİ ŞILDAK’TAN AÇIKLAMA

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak açıklamasında, “05.10.2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden AJet 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapmış olup, yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır. Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Neye niyet neye kısmet
        Neye niyet neye kısmet
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu