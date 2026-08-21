Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kişinin kardeş oldukları belirlenirken, kayıp olduğu belirlenen dördüncü kardeşi arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden devam edildi. Aranan dördüncü kardeş sağ olarak bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde dün peş peşe kıyıya vuran cansız bedenlerle ilgili başlatılan soruşturma ve arama çalışmaları sürdürülüyor.

Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu! Haberi Görüntüle

Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişilerin Muhammed Ali Sakar (24), Gülşah Sakar (17) ve Belinay Sakar (15) olduğu tespit edildi. Aynı aileden 3 kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ı bulmak için ekipler seferber oldu.

Hava koşulları ve karanlık nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama faaliyetlerinin kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

4'ÜNCÜ KARDEŞ SAĞ BULUNDU

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahile vuran 3 kardeşin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, kayıp olarak aranan 4'üncü kardeş deniz dışında başka bir noktada sağ bulundu.

Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ailenin kayıp olduğu belirlenen diğer çocuğu Bilgenur Sakar'ın bulunması için bölgede arama yapıldı. Ekiplerin takibi sonucunda Bilgenur Sakar, deniz dışında farklı bir noktada sağ olarak bulundu.

CENAZELERDE DARP VE BOĞUŞMA İZİ YOK

Öte yandan, hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi üzerinde yapılan ilk incelemelerin detayları da ortaya çıktı. Kardeşlerin vücudunda herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.