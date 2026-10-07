Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye mesaj: Sana sonsuz saygı duyuyorum!
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Arjantin Milli Takımı'nı bırakan Lionel Messi'nin veda paylaşımına duygusal bir yorum yaptı.
39 yaşındaki Lionel Messi, Benin ile oynanan hazırlık maçıyla birlikte milli takım kariyerini noktaladı.
Maçın ardından Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı ve doğru kararı verdiğini bildiğini ifade etti.
"DOĞRU KARARI VERDİĞİMİ BİLİYORUM"
Dün son maçımdı ve gök mavisi-beyaz formayı giymeyi şimdiden özlüyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Neşe ve biraz da hüzünle dolu inanılmaz bir yolculuktu ama attığım her adımın buna değdiğinden eminim.
Söylemek istediğim daha çok şey kaldı. Hissettiğim her şeyi birkaç kelimeye ya da tek bir gönderiye sığdırmam imkansız. Her zaman yanımda olan ve özellikle en çok ihtiyacım olan zor anlarda bana destek çıkan ailem olmadan bu yolculuk imkansız olurdu.
Arkadaşlarım, sahip olduğum tüm takım arkadaşlarım ve hocalarım ile onların teknik ekipleri de benim için vazgeçilmezdi. Ülkemizi hak ettiği yere taşıyan ve her zaman söylediğim gibi, hem burada bizimle olarak hem de cennetten attığımız her adımda bize yardım ettiğini bildiğim Diego'yu da unutmak istemiyorum.
Oynadığım tüm kulüplere, duygularıma her zaman saygı duydukları ve Milli Takım formasını giyme zamanı geldiğinde kendimi ülkeme adamama izin verdikleri için teşekkür ederim. Ve elbette, Tanrı'ya şükürler olsun: O'nun rehberliği ve iradesi olmadan buraya kadar gelmeyi hayal bile edemezdik.
Minnettarım. Hepinizi çok seviyorum, sizi özleyeceğim ve her zaman bizim yanımızda, benim yanımda olduğunuz için size her zaman teşekkür edeceğim.
"TARİH YAZDIN, SANA SONSUZ SAYGI DUYUYORUM"
Cristiano Ronaldo, Messi'nin bu paylaşımına şu sözlerle yorum yaptı:
Leo, bunca yıldır ülkeni savundun ve sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın. Arjantin ile başardıkların için sana sonsuz saygı duyuyorum. Kucak dolusu sevgiler.