Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye mesaj: Sana sonsuz saygı duyuyorum!

Arkadaşlarım, sahip olduğum tüm takım arkadaşlarım ve hocalarım ile onların teknik ekipleri de benim için vazgeçilmezdi. Ülkemizi hak ettiği yere taşıyan ve her zaman söylediğim gibi, hem burada bizimle olarak hem de cennetten attığımız her adımda bize yardım ettiğini bildiğim Diego'yu da unutmak istemiyorum.