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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Eric Chelle: Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim

        Eric Chelle: Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim

        Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen hakkında konuştu. Chelle, 27 yaşındaki golcü oyuncunun sarı-kırmızılılardaki geleceği ile ilgili geçmişte sözlediği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 13:09 Güncelleme:
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        Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray'da başarılı bir performans gösteren Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

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        "KADROYA ALMADIK AMA..."

        Osimhen'i aday kadrodan çıkarılması hakkında açıklamalar yapan Chelle, "Milli maçlardan yaklaşık 10-15 gün önce Victor Osimhen sakatlandı. Osimhen'i ilk olarak milli takım listesine dahil ettik çünkü o noktada iyileşmek için yeterli zamanı olup olmadığını bilmiyorduk." dedi.

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        "ANLAŞMAZLIK YOK"

        Galatasaray ile bir anlaşmazlığın olmadığını belirten Chelle, "Oyuncu, kulüp veya milli takım arasında herhangi bir anlaşmazlık yok." ifadelerini kullandı.

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        Daha önce Victor Osimhen'in başka bir takıma gidebileceğini aktaran Eric Chelle, bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.

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        "GALATASARAY'I SEVİYOR"

        48 yaşındaki teknik adam, "Olası bir transferle ilgili daha önceki sözlerim yanlış yorumlandı. Victor, Galatasaray'ı seviyor ve kulüp de ondan memnun." diye konuştu.

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        "AYRILMALI DEMEDİM"

        Sözlerine devam eden Chelle, "Osimhen'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak görüyorum. Bir oyuncu bu seviyede performans gösterdiğinde, onunla ilgili her zaman transfer söylentileri olur. Onun kulüpten ayrılmak istediğini ya da ayrılması gerektiğini asla söylemedim." açıklamasında bulundu.

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        PERFORMANSI

        Galatasaray'da bu sezon 4 maçta forma şansı bulan Victor Osimhen, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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        TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

        Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu dün yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel çalıştı.

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        #galatasaray
        #Victor Osimhen
        #Nijerya Milli Takımı
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