Dursun Özbek: Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in sözleri:

"ÜZÜCÜ HABERLERLE BAŞLADIK"

"Bu haftaya ne yazık ki üzücü haberlerle başladık. Kulübümüzün en kıdemli üyesi, çok değerli büyüğümüz Ali Fuat Diriker abimizi, beraber çalışma fırsatı bulduğum sevgili kardeşim Fidel Berber'i, şu anda katılamadığımız divan üyemiz, beyaz perdenin değerli aktörlerinden sevgili Göksel Arsoy'un kaybıyla bu haftaya başladık. Bu değerli büyüğümüzün, kardeşlerimizin vefatı dolayısıyla camiamıza, ailelerine, onları sevenlere başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."

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"ÖZEL BİR ANLAMI VAR"

"Ekim ayının Galatasaray için özel bir anlamı var. 121. yıl önce Ali Sami Yen ve arkadaşları, Galatasaray Lisesi'nde büyük bir hayalin temelini attılar. O gün ortaya konan hedef sadece bir spor kulübü olmak değil, Türk sporunda öncü olmak, Türk olmayan takımları yenmekti. Bugün bizlere düşen görev de 121 yıldır nesilden nesile aktarılan bu emaneti daha ileri taşımaktır."

"TAKIMA GÜVENİYORUZ"

"Futbol takımımızın kazandığı 26. şampiyonluk ve üst üste 4 yıldır devam eden başarımız hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar, yeni hedeflerin önüne geçemez. Önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimiz Türkiye'deki istikrar ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon Avrupa'da Galatasaray'a yakışan bir mücadele ortaya koyacağız. Okan Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz."

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"İKİ PROJE ÜZERİNDE DURACAĞIM"

"Sportif hedeflerimiz için mücadele ederken Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek çalışmalarımız da devam ediyor. Projelerle ilgili son gelişmeleri aktaracağım. Özellikle iki proje üzerinde duracağım. Aslantepe vadimizde Galatasaray'a yakışan, ihtiyacı olan bir projeyi arkadaşlarımla beraber bir an evvel hizmete açmak için çalışmalarımıza ağır verdik. Kemerburgaz'da akademi binamızla beraber 4 tane daha ilave futbol sahası yapma çalışmamız devam ediyor. Bizden kaynaklanmayan kısa bir gecikme var. İlgili belediyenin bugünkü yaşadıkları çerçevesinde imzalarda gecikmeler oluyor. Dün itibarıyla bir mutabakata geldik. Onun da imzasını aldık inşallah. Bu akademi binasının finansmanını projelerini her şeyini hazırladık. Akamete uğratacak kulüple ilgili sorun yok, sorun tamamen belediyeyle olan ilişkiler çerçevesinde."

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"ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEM VAR"

"Önümüzde hem sportif hem kulübümüzün geleceği açısından çok önemli bir dönem var. Bir taraftan Türkiye ve Avrupa'da başarı için mücadele ederken diğer taraftan tesisleri tamamlamak, gelirleri büyütmek, Galatasaray'ın geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmak için çalışıyoruz. Günü kurtarmak için Galatasaray'ın yarınlarını hazırlamak için buradayız."

"BİZE AÇIKÇA SÖYLÜYOR"

"Geçmişimiz bize açık bir şey söylüyor; Galatasaray bir olduğunda başarır. 121 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte çalışacak, mücadele edecek ve Galatasaray'ı hak ettiği daha büyük başarılara hep beraber taşıyacağız."