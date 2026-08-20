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        Haberler Gündem 3. Sayfa Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran ikisi kadın 3 cansız beden bulundu!

        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran ikisi kadın 3 cansız beden bulundu!

        Kocaeli'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Kentin Darıca ilçesinde denizden yaklaşık 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkek olmak üzere 3 kişinin cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 17:36 Güncelleme:
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        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizden yaklaşık 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkek olmak üzere 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Ölen kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahallesi Darıca Sahili’nde meydana geldi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde kıyafetleri bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadının cansız bedenini sudan çıkardı.

        Yaklaşık 1 saat sonra, saat 16.00 sıralarında aynı bölgede kıyıya vuran bir erkek cesedi daha bulundu. Üzerinde kıyafetleri bulunan erkeğin üzerinden de kimlik çıkmadığı öğrenildi.

        Cesetler, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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