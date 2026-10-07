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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı

        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı

        Adana'da Fatma H., sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen eşi Osman H. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli eş, motosikletli polis ekibi tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 20:20 Güncelleme:
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        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı

        DHA'nın haberine göre; olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. Fatma H. kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan eşi Osman H., henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı.

        Fatma H., aldığı bıçak darbeleriyle acı içerisinde yere yığılırken , şüpheli ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Bölgeyi adeta abluka altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, şüpheli Osman H.’yi kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Osman H., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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