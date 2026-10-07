Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'in 7. haftasındaki hakem atamalarını Anthony Taylor ve yardımcıları yapacak!

        Süper Lig'in 7. haftasındaki hakem atamalarını Anthony Taylor ve yardımcıları yapacak!

        Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak maçların hakem atamalarını Anthony Taylor, yardımcılarıyla birlikte yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 14:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında 'kişisel verilen kaydedilmesi' suçundan tutuklanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti.

        Gündoğdu'nun avukatları Av. Serhat Çetin ve Av. Celal Nuri Demirtürk tarafından yapılan yazılı açıklamada, TFF'nin yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına Gündoğdu'nun başkanlık görevinden istifa ettiği belirtildi.

        TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti
        TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti Haberi Görüntüle

        Yaşanan sürecin ardından Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların hakemlerini atayacak kişiler belli oldu.

        HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in haberine göre; MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, yardımcılarıyla birlikte hakem atamalarını gerçekleştirecek.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Anthony Taylor
        #süper lig
        #MHK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs... Interpol'un aradığı suç makinesi!
        10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs... Interpol'un aradığı suç makinesi!
        TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti
        TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti
        Gazeteci Hakan Tosun dövülerek öldürülmüştü! Davada karar çıktı
        Gazeteci Hakan Tosun dövülerek öldürülmüştü! Davada karar çıktı
        Kraliyet Ailesi'nin iz bırakan mücevherleri
        Kraliyet Ailesi'nin iz bırakan mücevherleri
        Salih Özcan'a "ara" yok!
        Salih Özcan'a "ara" yok!
        Dilber Ay'ın eşi evlendi
        Dilber Ay'ın eşi evlendi
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Göksel Arsoy'a veda
        Göksel Arsoy'a veda
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        Son gösteriye ünlü akını
        Son gösteriye ünlü akını
        "Bir parçam yok oldu"
        "Bir parçam yok oldu"
        Kuyumcuyu soymaya çalıştı... Failin mesleği şaşırttı!
        Kuyumcuyu soymaya çalıştı... Failin mesleği şaşırttı!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Soner Olgun'dan kötü haber
        2 aylık anne olan Gülşah'a 7 kurşun!
        2 aylık anne olan Gülşah'a 7 kurşun!