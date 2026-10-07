Süper Lig'in 7. haftasındaki hakem atamalarını Anthony Taylor ve yardımcıları yapacak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında 'kişisel verilen kaydedilmesi' suçundan tutuklanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti.

Gündoğdu'nun avukatları Av. Serhat Çetin ve Av. Celal Nuri Demirtürk tarafından yapılan yazılı açıklamada, TFF'nin yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına Gündoğdu'nun başkanlık görevinden istifa ettiği belirtildi.

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Yaşanan sürecin ardından Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların hakemlerini atayacak kişiler belli oldu.

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in haberine göre; MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, yardımcılarıyla birlikte hakem atamalarını gerçekleştirecek.