TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Hakemler dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanırken; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı aldı.

Yaşananların üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ve görevinden ayrıldığını resmen açıklamıştı.

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Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.