İstanbul Zeytinburnu’nda tekstil atölyesinde alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 26 yaşındaki Ahmet Polat bıçaklanarak hayatını kaybetti; olayla ilgili iki kardeş “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

TEKSTİL ATÖLYESİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay, dün Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi.

Ahmet Polat ile iş ortakları olduğu iddia edilen iki kardeş M.Y.H. ve V.H. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Polat, bıçakla yaralandı.

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26 YAŞINDAKİ AHMET HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 26 yaşındaki Ahmet Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İKİ KARDEŞ HASTANEDE BULUNDU

Polisin yaptığı araştırmada, olaya karıştıkları tespit edilen 22 yaşındaki M.Y.H.ve 25 yaşındaki ağabeyi V.H.'nin kimlikleri tespit edildi.

Yapılan kısa çalışmada iki kardeşin hafif yaralandığı ve başka bir hastanede tedavi altına alındıkları belirlendi. Hastanede ayakta tedavi görülen iki kardeş düzenlenen operasyonla yakalandı.

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“KASTEN ÖLDÜRME”DEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Hastanedeki tedavileri ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y.H. ile V.H., “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.