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        Haberler Gündem Ahmet 26 yaşındaydı... Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü

        Ahmet 26 yaşındaydı... Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü

        İstanbul Zeytinburnu'nda bir tekstil atölyesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 26 yaşındaki Ahmet Polat bıçaklanarak hayatını kaybederken, olaya karıştıkları belirlenen iki kardeş başka bir ilçedeki hastanede tedavi gördükleri sırada yakalandı. İki şüpheli, hastanedeki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi

        Giriş: 07 Ekim 2026 - 16:34 Güncelleme:
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        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü

        İstanbul Zeytinburnu’nda tekstil atölyesinde alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 26 yaşındaki Ahmet Polat bıçaklanarak hayatını kaybetti; olayla ilgili iki kardeş “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

        TEKSTİL ATÖLYESİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay, dün Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi.

        Ahmet Polat ile iş ortakları olduğu iddia edilen iki kardeş M.Y.H. ve V.H. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Polat, bıçakla yaralandı.

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        26 YAŞINDAKİ AHMET HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 26 yaşındaki Ahmet Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        İKİ KARDEŞ HASTANEDE BULUNDU

        Polisin yaptığı araştırmada, olaya karıştıkları tespit edilen 22 yaşındaki M.Y.H.ve 25 yaşındaki ağabeyi V.H.'nin kimlikleri tespit edildi.

        Yapılan kısa çalışmada iki kardeşin hafif yaralandığı ve başka bir hastanede tedavi altına alındıkları belirlendi. Hastanede ayakta tedavi görülen iki kardeş düzenlenen operasyonla yakalandı.

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        “KASTEN ÖLDÜRME”DEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Hastanedeki tedavileri ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y.H. ile V.H., “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #istanbul
        #zeytinburnu
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