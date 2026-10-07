AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

CEMİL TUGAY'IN AK PARTİ'YE KATILMASI

Cemil Tugay'a hoş geldin diyoruz, Cemil Tugay kendi değerlendirmesini ortaya koydu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye süreci işliyor. Suriye boyutunda önemli gelişmeler var. Zaman zaman çerçeve yasanın uygulanmadığı söylemi gerçeği yansıtmıyor. Örgütün silah bırakması, örgüt mensupları ortak mekanizma tarafından belirle yerlerde toplanmaları öngörülmektedir. Sürece toplumsal destek vardır. Doğru şekilde enforme etmek, buna uygun dilin siyasi partiler ve sivil toplum tarafından kullanılması önemlidir. Şu anda ikinci kazanım olarak Irak Başbakanı'nın 11 Eylül'de yaptığı açıklamadır. Silahların merkezi Irak yönetimine bırakmasıyla yeni bir süreç başlayacaktır.

REKLAM

"SİNCAR, IRAK'IN KONTROLÜNE GEÇECEK"

Merkezi Irak yönetiminin Sincar'da kontrolü sağlanmasının ardından 60 günlük süre içinde kampların kademeli olarak Irak güçlerine devredilmesi öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın MYK ve diğer birimlerimizde sürekli vurguladığı gibi terörsüz Türkiye gündem maddelerin başındadır. Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesi en net şekilde vurgulanıyor.

FON SORUŞTURMASI

Şimdi yüce mecliste fon meselesiyle ilgili ortaya çıkan sıkıntılar bağlamında Cumhurbaşkanımız bilgilendiriyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kurul kuruldu. Bu kurul bütün sürecin boyutlarını açığa çıkaracak çalışmalar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Burada Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu bütün çalışmaları yürütürken mağdur edilen vatandaşlarımızın haklarının korunması için eylem planı ortaya çıkarılıyor.

REKLAM

"KİM TAMAHKARLIK YAPMIŞ ORTAYA ÇIKARILACAK"

Vurguncular tarafından hakları gasp edilen vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kim haksızlığa uğramış, devletin elindeki bilgi ve belgeler tüm bunları açığa çıkaracak kapasiteye sahiptir. Kısa sürede bu süreçler tamamlanacaktır. Vatandaşlarımızdan haksızlığa uğrayanların atılacak adımlarla ilgili eylem planı ortaya çıkmıştır. Bunun bir daha tekrar etmemesi için nasıl bir yasal düzenleme gerekiyorsa gereken adımlar atılacaktır.

Burada hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Bu işleri kimler yapmış, kim tamahkârlık yapmış matematiksel bir kesinlik çerçevesinde ortaya çıkacaktır. Burada Türk ekonomisini hedef alan provokatif faaliyetleri, siyasi linç kampanyaları görüyoruz. Devlet adabı içinde herkesin gözü önünde bu meselelerin aydınlatılması konusunda kararlı şekilde yürüteceğiz.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

SDG'nin feshedilmesiyle birlikte bir ayrılıkçı Dürzi hareket var. Bunun Dürzi kardeşlerimizi temsil eden hiçbir vasfı yoktur. İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırıcı eylemler olarak geri dönüyor. SDG'nin feshetmesinden sonra tek Suriye devleti, tek ordu, tek egemenlik çerçevesinde hepimizin çok önemsediği bir şey. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, Dürzi, Nusayri, Ezidi, Hristiyan, Müslüman hepsinin toplumun bir parçası olarak göreceğini sürekli ifade ediyoruz. İsrail kaynaklı sorunlar işin temelini oluşturuyor.

1974 anlaşmasını ihlal eden bir adım daha attı İsrail. Bölgeyi istikrarsızlaştırma tavrını devam ettirmektedir. ABD'nin hem Irak hem Suriye'den çıkmış olması çok önemli gelişmedir. 17 Haziran'daki İslamabad mutabakatının gereklerinin yerine gelmemesinden dolayı ABD-İran'daki gerilimin yükselmesi yeni bir tehlike oluşturuyor. Bu tablo hepimize bir kere daha etrafımızdaki ateş çemberi içinde Türkiye'nin iç cephesinin güçlendirilmesinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha göstermiştir.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Gazze'deki soykırımını takip etmeye devam ediyoruz. Trump'ın barış planı çerçevesinde ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyordu. Hamas mükellefiyetlerini yerine getireceğini ifade etmişti ama buna İsrail tarafı yanaşmadı. Tek taraflı olarak Hamas'ı suçlayan, soykırımı görmezden gelen propaganda mekanizması çalıştırılıyor. En son İsrail Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, Batı Şeria'da askeri varlığın 24 tabura çıkarılması oranın Gazzeleştirilmesi konusunda ortaya koyduğumuz hassasiyetin önemini bir kere daha ortaya koyuyor.

Netanyahu'nun ilk açıklaması 'bölgedeki haritayı değiştireceğiz', ikinci ve üçüncü açıklaması arz-ı mevudla ilgili sözlerini ifade ediyordu. İsrail'in kendini savunma hakkı var diyenlerin Filistinli çocuk ve kadınların yaşama hakkı hakkında bir şey söylemesi gerekiyor. Biraz evvel sayın Cumhurbaşkanımız sayın Putin'le konuştu. Rusya-Ukrayna savaşını yakın bir şekilde takip ediyoruz. Meclis açıldı, önümüzdeki dönemde yapacağımız reformlar var. Bunları olgunlaştıracağız.

"TÜM DÜNYADA BÜYÜK BİR TEHLİKEDEN BAHSEDİLİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki 10 ayın çok kapsamlı ve iyi şekilde değerlendirilmesi için talimatlar verdi. Tüm dünyada büyük bir tehlikeden bahsediliyor. Yapay zekanın kontrolden çıkmasıyla ilgili. Herkesin milli kapasitesini geliştirmesi bakımından hassas günlerden geçtiğini ifade etmemiz lazım. Yapay zekayı bizzat üretenler, insanlığın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Her zaman önemli olan TEKNOFEST bundan sonrasında çok daha önemli. Şanlıurfa'da gerçekleşen TEKNOFEST'e vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi Türkiye'nin kızıl elma hedefi bakımından özgüven devrimini nasıl gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Tarihin sıfır noktasında teknoloji hamlesi motto ile desteklenmesi bu özgüven devriminin gösterilmesi bakımından önemli olmuştur.

SORULAR VE YANITLAR

(Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne zaman Suriye'ye gidecek?) "Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Bu Suriye ile birlikte koordine edilecek konu. Bunun üzerinde çalışılıyor. Tarih henüz kesinleşmedi. Bu çalışma devam ediyor."

(Mekke İttifakı Anlaşması) "Mekke İttifakı Anlaşması'yla ilgili olarak orada İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışma açısından süreç olgunlaşmıştır. Tabii ki Meclis'e gelecektir. Birkaç gün içinde Meclis'e gelmesi söz konusu olacak. Olağan süreçler işliyor. Sanki yanlış şeyler yapılıyormuş, gözden kaçırılıyormuş gibi kampanya oluşturuluyor. İrade beyanı ortaya konuldu, mekanizma çalışıyor, olgunlaştırıldı. Meclis'e göndereceğiniz şeyin çerçevesi olacak. Bu birkaç gün içerisinde yüce Meclis'in takdiriyle süreç neticelenir. Bu bölgesel bir süreç. İttifak üyesi olduğumuz diğer ülkelere alternatif değildir. Küresel ve bölgesel açısından üstlendiğimiz rollerle ilgili tamamlayıcı fonksiyonu vardır. Hukuki zemin Meclis'teki sürecin tamamlanmasıyla birlikte gerçekleşecek. Başka ülkelerin katılımına tabii ki açık. Zaman içinde olgunlaşır. Bunun bölgesel barış açısından bütün ülkelere açık olduğunu net bir şekilde ifade edilmiş oldu."

(MHP lideri Bahçeli'nin açıklaması) "Sayın Bahçeli'ye güçlü vurgusu, güçlü cümleleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MYK ve MKYK üyeleri olarak bu konuyu biz dile getirdik. Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlarımız, tüm teşkilatımızın ortak kanaatle ittifakla bu olduğunu kendilerine arz ettik. Arkadaşlarımız yakın zamanda yaptığımız toplantıda alkışlarıyla onayladı. Cumhurbaşkanımız bunu gündeme koydurmadı, şahsi olduğu için. Bu bizim kendi davamız, şuurumuz AK Partililiğimiz açısından bizim açımızdan kesin bir hükümdür. Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez derler ya. Bizim açımızdan Cumhurbaşkanımızın adaylığı böyle bir değere ve kıymete sahiptir. Bütün bunların içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar kıymetli olduğu görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli belli periyotlarda görüşüyor. Bu yarın da olabilir 5 gün sonra da olabilir gündeme uygun olarak gerçekleşir."

(Özgür Özel'in fon iddiaları) "Bu konuda devletin kurumlarının nasıl bir koordinasyon içerisinde ve ne kadar süratle adımları attığını söyledim. Bu tip krizler dünyanın başka yerlerinde gündeme gelmiş. Bu sermaye piyasalarının küçük kısmını ilgilendiren bir şey. Biz son derece kararlıyız, spekülasyonla hareket etmiyoruz, bilgi, belge ve datayla hareket ediyoruz. Dün bu kişi çıkıyor sayın Cumhurbaşkanımıza 'Bu işin merkezinde sen varsın' diye haddini aşan, gayri ahlaki açıklamalar yapıyor. Bu meselenin temizlenmesindeki irade sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bu sıkıntının, vurgunun, dolandırıcılığın, şeytanlıkların temizlenmesini veren irade Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımızın aile bireylerini işin içine karıştırmaya çalışıyor. Bu işler defalarca elinde patladı. Hala devam ediyor. Birbiriyle alakası olmayan şeyleri birbirine bağlamaya çalışıyorlar. Bu işin temizlenmesindeki irade sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onların belediyelerindeki dolandırıcılıkların da mücadelesini biz veriyoruz. Kendi partisini vurgunculara, dolandırıcılara kaptırmış birisinin söylemlerinden öteye gitmiyor. Burada elinde belge, bilgi olan alsın getirsin, götürsün yargıya versin.

Adalet Bakanımız, Adalet Bakanlığı anayasa, yasaların çizdiği usuller çerçevesinde çalışmalarını yürütüyor. İhbara, iddiaya bakıyor. Suç unsuru gördüğünü inceliyor. Bunların ne zaman yolsuzluğu, arsızlığı patlasa sürekli Adalet Bakanımızı hedef alıyor. Bunlar için makbul Adalet Bakanı anayasayı bunlara uygulamayacak, soruşturma yapmayacak, sürekli olarak geçmişte AK Parti yargı kolları diyordu. O kişi kendisini sahte Adalet Bakanı zannediyor. Anayasanın ve yasanın verdiği yetkiler çerçevesinde soruşturmalar sürdürülüyor. Ne hakla Adalet Bakanlığını ve Adalet Bakanını hedef alıyor. Kendinizi devletin sahibi olarak mı görüyorsunuz? Sponsorlu haberler yaptırılıyor, bütün bunları görüyoruz. CHP'lilerin CHP'liler hakkında söyledikleri yolsuzluklar doğru çıkmış. O zamanki CHP'yi kast ediyorum şimdi Yeni Parti. Adalet Bakanımız görevini yapıyor.

Maliye Bakanımızı hedef alıyorlar. İlk andan itibaren üzerine düşeni yerine getirmiş, bugün de piyasaların etkilenmemesi için tedbir alıyorlar. Vurguncuların ortaya çıkması için uğraşıyorlar. Partide de bunu net şekilde söylüyoruz. Siyasi sorumluluk gereği atılacak adımlar atılıyor. İlkelerimizi net şekilde söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, parti yetkililerimize bunu söyleyen kişi kim? Google'a ismini yazın karşısına Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yazın bakın neler çıkıyor? Bunu söyleyen şahsın isminin karşısına artı koyun Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yazın bakın nelerden bahsetmiş. Bunlara cevap verememiş. Hangi duvarın üstüne hangi para kulesini inşa etmekten bahsetmiş. Hangi benzinlikte buluşulduğundan bahsetmiş. Dolayısıyla kendi partisi tarafından bunlarla suçlanan, yol arkadaşları tarafından bunlarla suçlanan kişi, iddiayı kendi atıyor, hüküm inşa ediyor bunun üzerine siyasi t asarrufa gitmeye başlıyor. Sayın Kılıçdaroğlu son konuşmasında bunları kast ederek CHP arınmıştır diyor.

Her şey ortada bakılır orada kaç bin kişi var? Kimin hesabı var? İncelesinler. Meşru şekilde işlem yapanla vurgunculuk yapan görülür. Ellerinde varsa belge hemen yargıya intikal ettirsinler. Adliye başvurularında gereği yapılmazsa ondan sonra konuşsunlar. Herkes yolda yürürken onlarca fotoğraf çektiriyor. Biz ilkeyi koyduk, herhangi arkadaşımızın arkadaşı olsun olmasın, akrabası olsun olmasın, tanıdığı olsun olmasın her kim olursa olsun bu kişilerin siyasi linç kampanyalarıyla mahkum edilmesine müsaade etmeyiz. İddiaların siyasi himayeyle örtbas edilmesine de müsaade etmeyiz. Burada mevzu şudur, gerçek bilgiye dayanacak. Biz siyasi linç kampanyalarının neticesi olarak insanların hedef gösterilmesine, sosyal medya mahkemelerinde yargılanmasına da müsaade etmeyiz. Hem siyasi linçe hem siyasi himayeye karşıyız. Elinde belge olan Adalet Bakanlığı'na da Maliye Bakanlığı'na da göndersin. Hep beraber gidelim üstüne. Burada ilkelerin işletilmesi lazım.

Sosyal medya mahkeme yeri değil ki suçlu ilan ediyorsun. Siyasi linç yargılama usulü değildir. Bu çerçevede muhalefetten birileri gerçekler açığa çıks ın diye diye elinde bilgi belge varsa gelsin koysun ortaya. Buradan siyasi operasyon çıkarmaya çalışılıyorsa bu bize işlemez, bizim partimize işlemez. Bizim ilkelerimiz üzerinden temeli olmayan hesap sormaya kalkıyorlar. Biz buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Orada kendi adına hesabı olan meşru işlem yapıyorsa ona diyecek bir şey yok. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Mevzu her seferinde eline belge veriyorlar okuyor.

Eskiden birilerinin operasyon aleti vardı. Ellerine verilen metni okurlardı. Siyasi konuşma mı yapıyorsun Samanyolu TV'nin ana sunuculuğunu mu yapıyorsun? Biz bundan hiçbir çekincemiz yok. Ne varsa açığa çıksın. Biz kamera bantlama partisi değiliz. Siyasi linç de olmayacak siyasi himaye etme faaliyeti de olmayacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Bundan gitti arındık' cümlesi üzerine tefekkürde bulunsunlar.

Kendisi yüksek makamlardaki arkadaşlarımıza, bakanlarımıza, parti yöneticilerimize lakap takmayı çok seviyor. Meclis kulislerinde kendi arkadaşlarının kendilerine taktıkları lakaplarla uğraşsınlar. Burada bir sürü şey söylüyor. Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımız ve bizlerle ilgili. Doğrusu ticaretten ve borsadan hiç anlamam. Bir de siyasi hayatta borsayla ilgili başka kavramlar var. Benim hiç hesabım olmadı, anlamadım. Bir de siyaset borsası var deniliyor. Milletvekili borsası var. Belediye başkanları borsası var. Birileri genel başkan yapan kurultay borsası var deniliyor. Bununla ilgili iddiaları kim söylemiş? Yazın Özkan Yalım, Muhittin Böcek diye bu borsa düzeninin nasıl çalıştığını açık kaynaklarda görüyorsunuz. Bununla ilgili hesap vermesi gereken kişi başkasına hesap soruyor. Partimizi hedef alacağına kurultay borsasının hesabını ver.

Biz seviye düşmesin diye hassasiyetle bu meseleyi bunların üslubuyla konuşsak çok şey var. Ama bu devletin, milletin emanetidir. Dünyanın her yerinde böyle bir yolsuzluk yapıldığı zaman müdahale edilme süreçlerine bakın. Bir siyasi partinin aldığı tedbirlere bakın. Yıllara yayılmak yerine biz günler içinde tedbir almışız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Herşey açığa çıkacak. Dolandırıcılık, vurgunculuk yapanlar yaptıklarının bedelini ödeyecek. Haksızlığa uğrayanların hakkı teslim edilecek. Devletimizden ve vatandaşımızın cebinden bir şey çıkmayacak. Bir daha olmaması için bütün tedbirleri alacağız."

(Azerbaycan ile gerilim iddiası) İki devlet tek millet. Azerbaycan'la bu mottoya bağlıyız. Herkesin kendi iç siyasi gündemi farklı olabilir. Farklı değerlendirmeler olabilir. Bir anlaşmazlık yaşadığımızda bunu iki kardeş ülke olarak açık yüreklilikle paylaşarak yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Aliyev arasında gerçek kardeşlik ilişkisi var. Aramıza giren bazı ülkeler var. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Türkiye içinde bazı grupların, bazı sosyal medya yapılanmalarının Azerbaycan'ı doğru olmayan şekilde hedef aldıklarını görüyoruz. Bunun partimizle, hükümetimizle ilişkisinin olması sözkonusu olamaz. Türkiye-Azarbaycan arasında ihtilaf varmış gibi hava oluşturulmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Sayın Aliyev ve Azerbaycan'daki devlet kademesindeki muhataplarımızla görüşmelerimizi en k uvvetli biçimde yapmaya devam ediyoruz. Siyasi tartışmaların, siyasi çelişki ve gerilime dönüşmesine asla müsaade etmeyiz. Biz iki devlet tek milletiz. Kardeşliğimiz ebedidir. Bundan sonrasında da aynı kardeşlik ve dayanışmayla yolumuza devam edeceğiz inşallah. Görüşmelerimiz devam ediyor. Arkadaşlarımız gidip görüştüler. Görüşlerimizi açık şekilde paylaşıyoruz."