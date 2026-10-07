Galatasaray'da sakatlarda son durum ne?
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce; Mario Lemina, Roland Sallai, Wilfried Singo ve Victor Osimhen'in sakatlıklarıyla ilgili konuştu ve sağlık durumlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sarı-kırmızılı futbolcuların sakatlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"G.SARAY TARAFTARLARINI MANİPÜLE EDİYORLAR"
Çıkan doğru olmayan haberleri takip etmekte zorlanıyoruz. Maalesef sosyal medyada ve medyada bizim hayal edemediğimiz haberler çıkıyor. Sakatlık konularıyla ilgili çok fazla fikri ama bilgisi olmayan bir grup var! İçlerinde maalesef hekimler de var. Hiç muayene etmedikleri oyuncular için süre veren arkadaşlarımız oluyor, bunu da doğru bulmuyorum. Galatasaray taraftarını manipüle etmek oluyor bu.
"MİLLİ TAKIMA GİTMELERİNE ENGEL OLMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Milli federasyonların hepsiyle ciddi şekilde iletişime geçiyoruz. Oyuncuların riske edilmemesiyle ilgili büyük çaba harcıyoruz ancak oyuncuların oynatılmamasını sağlamak mümkün olsa da oraya gitmelerine engel olmak mümkün değil. Kurallar gereği oyuncular ancak ilgili federasyonun izniyle gitmeyebiliyor.
"SAKATLIKLA İLGİLİ SÜRE VERMİYORUZ"
Sanki oyuncu 6 hafta sakat diyoruz da 4 haftaya döndürüp oyuncuyu kahraman haline getiriyormuşuz. Hiç böyle bir şeyimiz olmadı. Gerçekten fedakarlık yapan oyuncularımız var ama sakatlıkla alakalı süre vermiyoruz.
"SINGO'NUN KRONİK SAKATLIĞI YOK"
Bizim Wilfried Singo diye bir oyuncumuz var. Oyuncumuz transfer olurken herhangi bir sakatlığı ya da kronik bir sakatlığı yoktu! Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Singo'nun kronik bir sakatlığı yok.
"SAKATLIĞININ GEÇEN SENEKİYLE ALAKASI YOK"
Geçen sene sol arka adalesinde çok ciddi bir sakatlık oldu. Bu sene ise sağ arka adalesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi. Oyuncu bir darbe aldığını söyledi. Biz MR çektik ve oyuncunun sağ arka adalesinde geniş bir kanama alanı gördük. Tedavisine başladık. Singo ile ilgili, milli takım arası olduğu için mi bilmiyorum ama oyuncu üzerinden köpürtülen bir algı oluştu. Elbette kaçırdığı maçların farkındayız ancak oyuncu, geçen seneki sakatlığıyla ilgisi olmayan bir sakatlık yaşadı. Oyuncunun kronik sakatlığı varmış gibi algılanmasını doğru bulmuyorum.
"SALLAI'NİN DURUMU GAYET İYİ"
Roland Sallai'nin durumu gayet iyi. Tedavisinde bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Aynı şekilde onun da testlerini yapacağız. Singo, Sallai ve Osimhen için test sonuçlarına göre karar vereceğiz. Tedavileri çok iyi gidiyor. Yolunda gitmeyen hiçbir şey yok.
"LEMINA'DA HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"
Lemina'nın tedavisi tamamlandı. İyi durumda. Dizinde ağrı olmuştu ancak şu anda bir sorun yok. Takım idmanına katılabiliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok.
"OSIMHEN GELDİĞİNDE ENFEKSİYONU VARDI"
Osimhen geldi, idmana çıkmadı diye spekülasyon olmuştu; buraya geldiğinde üst solunum yolu enfeksiyonu vardı 2 gün, o yüzden daha farklı metotla çalıştı, takım idmanına sokmayıp ayrı çalıştırmıştık. O da spekülasyon konusu oldu.
"OSIMHEN'İ RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ"
Osimhen'in tedavisi çok iyi gidiyor. Kas grubunda ciddi bir kanama oldu. Azımsanmayacak bir sakatlık yaşadı. Farklı bir yöntemle hematomu boşalttık ve oyuncu daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla birlikte çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak onu riske etmek istemiyoruz. Yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlara göre karar vereceğiz. Oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense test sonuçlarına göre ilerlememiz gerekiyor. Evet, ona ihtiyacımız var ama mümkün olduğunca korumaya çalışacağız.