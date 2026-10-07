"SAKATLIĞININ GEÇEN SENEKİYLE ALAKASI YOK"

Geçen sene sol arka adalesinde çok ciddi bir sakatlık oldu. Bu sene ise sağ arka adalesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi. Oyuncu bir darbe aldığını söyledi. Biz MR çektik ve oyuncunun sağ arka adalesinde geniş bir kanama alanı gördük. Tedavisine başladık. Singo ile ilgili, milli takım arası olduğu için mi bilmiyorum ama oyuncu üzerinden köpürtülen bir algı oluştu. Elbette kaçırdığı maçların farkındayız ancak oyuncu, geçen seneki sakatlığıyla ilgisi olmayan bir sakatlık yaşadı. Oyuncunun kronik sakatlığı varmış gibi algılanmasını doğru bulmuyorum.