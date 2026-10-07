SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu
SPK, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
Giriş: 07 Ekim 2026 - 23:01 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji hisse senetlerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından usulsüzlük tespit ettiği 21 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulundu.
Ayrıntılar gelecek...
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