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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu

        SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu

        SPK, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 23:01 Güncelleme:
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        SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji hisse senetlerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından usulsüzlük tespit ettiği 21 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulundu.

        Ayrıntılar gelecek...

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