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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında ifade verecek

        Fon soruşturmasında ifade verecek

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 13:47 Güncelleme:
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        Fon soruşturmasında ifade verecek

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi.

        Ayrıca SPK’nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

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