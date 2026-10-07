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        Haberler Gündem Cinayet soruşturmasında aranan iş insanı Aydın’da gittiği taziye ziyaretinde gözaltına alındı

        Cinayet soruşturmasında aranan iş insanı Aydın’da gittiği taziye ziyaretinde gözaltına alındı

        İzmir'de Sinan Ümit'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada 8 aydır aranan iş insanı Levent Demir, taziye ziyareti için gittiği Aydın'da polis ekiplerince yakalandı. Demir, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 23:09 Güncelleme:
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        Taziye ziyaretinde yakalandı

        İzmir’in Bornova ilçesinde 3 Şubat’ta Sinan Ümit’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan iş insanı Levent Demir, 8 ay sonra Aydın’da yakalandı. Cinayet şüphelilerini Nazilli’den aldırarak İncirliova’ya bıraktırdığı öne sürülen Demir, taziye ziyareti için bulunduğu Efeler ilçesinde gözaltına alındı.

        İŞE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

        Olay, 3 Şubat günü saat 06.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan 23 yaşındaki Sinan Ümit, işe gitmek için evinden çıktığı sırada otomobilden inen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Ağır yaralanan Ümit, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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        ŞÜPHELİLER ÇİFTLİKTE YAKALANDI

        Cinayetin ardından çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Aydın’ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi’ndeki bir çiftlikte saklandığını belirledi.

        Düzenlenen operasyonda çiftlik sahibi C.P. ile E.M., İ.B. ve B.T. 7 Şubat’ta gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında, olayın failleri olduğu belirlenen E.M., İ.B. ve B.T.’nin, Yunanistan’da tutuklu bulunan Sercan Sayal’ın yönettiği organize suç örgütünün talimatıyla hareket ettiği, diğer örgüt üyelerinin ise şüphelilerin kaçırılması ve saklanmasına yardım ettiği belirlendi.

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        Genişletilen operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alındı. C.P., E.M., İ.B. ve B.T.’nin de aralarında bulunduğu toplam 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        8 AY SONRA TAZİYEDE YAKALANDI

        Soruşturmanın devamında, çiftlikte yakalanan şüphelileri bir kişinin ricası üzerine Nazilli’den aldırarak İncirliova’ya götürülmesini sağladığı öne sürülen galeri işletmecisi Levent Demir hakkında arama kararı çıkarıldı.

        Yaklaşık 8 aydır firari olduğu belirtilen Demir, taziye ziyareti için gittiği Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalandı.

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        MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. SEGBİS aracılığıyla İzmir Sulh Ceza Hakimliğine bağlanan Demir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        #Aydın
        #taziye ziyareti
        #haberler
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