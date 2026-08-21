Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev evlendi

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Survivor yarışmasıyla da tanınan Hilmi Cem İntepe, Pırıl Atasev ile hayatını birleştirdi. Yakın dostlarının katıldığı gecede ünlü isimler de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nikah öncesi konuşan Hilmi Cem İntepe, düğün planlarının yurt dışında başladığını belirterek, "Biz bu yola yurt dışında ufak bir organizasyon yaparız diye çıktık. Vize problemi yaşadık. O yüzden erteledik de erteledik. Sonunda burada yapmaya karar verdik. İyi ki de burada yapmaya karar verdik" dedi.

Pırıl Atasev ise, "İlişkinin başından beri benim kocam gibiydi zaten. Biz bunu sadece yeni evlilik olarak adlandırıyoruz. 4 senedir aynı evde yaşıyoruz zaten. Bugün sadece nikah kıyıp aynı eve döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"İDO ÇOK İYİ BİR BABA"

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Düğüne katılan İdo Tatlıses ve Yasemin Tatlıses çifti de mutluluklarını dile getirdi. İdo Tatlıses, "Sağ olsunlar bizleri de davet ettiler. Onların adına ben de çok heyecanlıyım. Benim evlendiğim anlar geldi aklıma. O anlar zaten hiç gitmiyor ki aklımdan" dedi. Yasemin Tatlıses ise eşinin sözlerine gülümseyerek, "5 yıl olmuş, hâlâ çıkmıyorsa aklından ne mutlu bana. İdo zaten inanılmaz bir baba. Her zaman, her yerde de söylerim; emektar bir baba o" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH DOKUZ TANE DAHA YAPIP TAKIL KURARIZ"

2 çocuk babası İdo Tatlıses, "Babalık hissi nasıl?" sorusuna ise esprili bir yanıt vererek, "Babalık muhteşem keyifli. İnşallah 9 tane daha yaparak futbol takım kurarız" diyerek, kahkaha attı.

"İKİMİZ İÇİN DE DOĞRU ZAMANDA YAPACAĞIZ"

Düğüne sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte katılan Sıla Türkoğlu, “Ormanın içinde güzel bir gün. Birbirini seven iki insanın özel bir gününe şahit olmak bizim için de mutluluk verici" dedi.

Geçtiğimiz aylarda İtalya’da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu, kendisine yöneltilen düğün sorularına ise, "İçimize ne zaman sinecekse o zaman yapacağız. İkimiz için de doğru zaman ne zamansa o zaman olsun" diyerek yanıt verdi.

Oyuncu Bora Cengiz de düğüne sevgilisi Ahu Yağtu ile katıldı.

Çağan Atakan Arslan eşi Serap Arslan ve çocuklarıyla düğünde yer aldı.

Damla Can, düğüne 3 hafta önce nişanlandığı oyuncu Tolga Mendi ile katıldı.