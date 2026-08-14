Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Alihan Kuriş'in, gittiği ikinci adresteki evde gizli bölmede yakalandığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 kişi için gözaltı kararı verilirken, 37 kişi düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Habertürk Ankara'dan gelen bilgiye göre; Alihan Kuriş'in, telefonunu evinde bırakarak polisi atlatmak amacıyla başka bir adrese kaçtığı öğrenildi. Kuriş'in, ikinci bir evde düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı bildirildi.