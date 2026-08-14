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        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları çıkarılan Alihan Kuriş'in, telefonunu evinde bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese kaçtığı öğrenildi. Ancak Kuriş'in, ikinci bir evde düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

        Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Alihan Kuriş'in, gittiği ikinci adresteki evde gizli bölmede yakalandığı öğrenildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 kişi için gözaltı kararı verilirken, 37 kişi düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

        Habertürk Ankara'dan gelen bilgiye göre; Alihan Kuriş'in, telefonunu evinde bırakarak polisi atlatmak amacıyla başka bir adrese kaçtığı öğrenildi. Kuriş'in, ikinci bir evde düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı bildirildi.

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