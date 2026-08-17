Trump'tan Mekke Anlaşması açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı.

Anlaşmanın Orta Doğu ülkelerinin bir araya gelmesi ve ülkelerin kendi savunmalarını güçlendirmesi açısından önem taşıdığını belirten Trump, üç ülkenin liderlerini tebrik etti.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın kısa süre önce ve nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösteriyor. Üç ülkenin liderlerini tebrik ediyorum. Bu, büyük, cesur ve önemli bir ilk adım."

SEUL YÖNETİMİNE TEPKİ

Trump, Güney Kore ile düzenlenen ortak askeri tatbikatların kapsamının önemli ölçüde daraltılması talimatını Savunma Bakanlığına verdiğini açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Seul yönetiminin İran'a karşı yürütülen eylemlere katılmayı reddetmesine de değindi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, tatbikatların tamamen iptal edilmesi için artık çok geç olduğunu belirterek, ABD'nin daha önce bu tatbikatlara katılmayı kabul etmiş olmasından "memnun olmadığını" ifade etti.

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG UN İLE "ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR" VURGUSU

ABD Başkanı ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile "çok iyi bir ilişkisi" olduğunu vurguladı.

REKLAM

Trump, paylaşımında, "Bu tatbikatlar yalnızca maliyetli olmakla kalmıyor, aynı zamanda Donald J. Trump'ın başkan olduğu süre boyunca tehdit oluşturmayan ve saygılı davranan bir ülkeye tamamen uygunsuz ve düşmanca bir mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Güney Kore'nin ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaya yönelik tutumuna da işaret etti.

Trump, "Konuyla biraz ilgisiz olsa da (?) kısa süre önce Güney Kore Devlet Başkanı'na, İslam Cumhuriyeti İran'ın nükleer silahlardan arındırılması konusunda bize katılmak isteyip istemediklerini sordum ve 'Hayır, teşekkürler!' dediler" ifadelerini kullandı.

Her yıl düzenlenen Ulchi Freedom Shield ortak askeri tatbikatının 17-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.