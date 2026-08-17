Bakan Gürlek: 4 suç örgütü soruşturmasında 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen mali soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda 818 şüphelinin banka hesapları, kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konulduğunu bildirdi.

818 ŞÜPHELİNİN VARLIKLARINA EL KONULDU

Gürlek, 22 Haziran 2026’da 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu genelge doğrultusunda yeni bir adım atıldığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen mali soruşturmalarda, 4 ayrı yeni nesil suç örgütü kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğunu açıklayan Gürlek, suç gelirlerinin izinin mali soruşturmalarla takip edildiğini ifade etti.

“FİNANSAL DAMARLARINI DA KESECEĞİZ”

Suç örgütlerinin gelirlerini kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizleme veya aklama girişimlerinin takip edildiğini vurgulayan Gürlek, “Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz” dedi.

Gürlek, sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansöre kadar suç yapılanmalarının bütün unsurlarının hedef alınacağını belirterek, çocukları ve gençleri suça çekmeye, esnafı ve vatandaşları tehdit etmeye çalışan yapılara müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada son dönemde öne çıkan yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 ayrı yapılanmanın finansal faaliyetlerinin mercek altına alındığını açıkladı. Başsavcılık Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen mali soruşturmanın “Daltonlar”, “Gündoğmuşlar”, “Şapkalılar” ve “Barış Boyun Grubu” olarak bilinen yapılanmaları kapsadığı bildirildi.

818 ŞÜPHELİNİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında söz konusu yapılanmalarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin, kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.

Başsavcılık açıklamasında, yeni nesil suç örgütlerinin ekonomik varlıklarını sürdürmek, mensuplarını yapı içinde tutmak ve suç faaliyetlerini finanse etmek amacıyla organize finansal yöntemlere başvurabildiği belirtildi.

KRİPTO, YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR İNCELENİYOR

Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanmasında kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerin kullanılabildiğine dikkat çekildi.

Bu nedenle soruşturmalarda yalnızca örgütsel yapı ve işlendiği öne sürülen suçların değil, suç gelirlerinin kaynağının, hangi hesaplara aktarıldığının, hangi finansal araçlara dönüştürüldüğünün ve nihayetinde ulaştığı mal varlığı değerlerinin de eş zamanlı olarak araştırıldığı kaydedildi.

FİNANSAL HAREKET ALANININ SINIRLANDIRILMASI AMAÇLANIYOR

Başsavcılık, 23 Şubat 2021 tarihli “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi” konulu genelge doğrultusunda mali soruşturmaların öncül suçlara ilişkin soruşturmalarla koordineli yürütüldüğünü bildirdi.

Uygulanan tedbirlerle suçtan elde edilen gelirlerin kullanılmasının, transfer edilmesinin, saklanmasının ve yeniden suç faaliyetlerinin finansmanında değerlendirilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütleriyle mücadelede şüphelilerin adalet önüne çıkarılmasının yanı sıra suç gelirlerinin tespiti, finansal kaynakların kesilmesi ve suç ekonomisinin ortadan kaldırılmasına yönelik adli ve mali soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.