"İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"

ABD-İran arasındaki kriz sürerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan adı açıklanmayan üst düzey bir İranlı yetkili, İran’ın savunmaya dayalı politikalardan "tamamen saldırı odaklı" politikalara geçme kararı aldığını söyledi.

Kararın ABD ile devam eden çatışmada kalıcı bir barış anlaşmasına varılmasının önündeki engeller nedeniyle alındığını belirten yetkili, Tahran’ın gerilimi tırmandırmaya hazırlandığı mesajını verdi. Yetkili, "İran zorlu konularda kararlar vermeye ve bu yönde harekete geçmeye hazır olacaktır. İranlı oluşumlar, Hürmüz Boğazı ve daha geniş bölgelerde gerginliği artırmaya hazır olmalıdır" dedi.

Yetkili, diplomasinin başarısız olması halinde Tahran’ın ABD ordusunun bölgede sürdürdüğü ablukayı kırmak amacıyla "zamanında ve isabetli" bir saldırı düzenleyeceğini ifade etti.

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"Washington’a birkaç haftalık süre verildi"

İranlı yetkili, taraflar arasında haziran ayında imzalanan ancak kısa sürede karşılıklı ihlaller nedeniyle askıya alındığı belirtilen mutabakat zaptındaki şartların yerine getirilmesi için Washington’a birkaç haftalık süre tanındığını söyledi. Yetkili, "İran tarafından belirlenen birkaç haftalık kısa süre içinde ABD, anlaşmanın bütün şartlarını yerine getirmelidir.

Bu, ABD ile müzakerelerin devam etmesi için bir ön şarttır" ifadelerini kullandı. Tahran yönetiminin belirlediği sürenin ABD ve Körfez bölgesindeki diğer ülkelere müzakerelerde arabuluculuk yapan ülkeler aracılığıyla iletileceği kaydedildi.

ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptı ABD ve İran, imzalanan mutabakat zaptı kapsamında 60 gün süreyle geçici ateşkes ilan edilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Tarafların bu süreçte İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokları, Tahran’ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanması gibi başlıkları kapsayan nihai bir barış anlaşması üzerinde çalışması bekleniyordu.

Ancak Tahran yönetimi, mutabakat zaptının 5. maddesinin İran’a Hürmüz Boğazı’nı yönetme hakkı verdiğini savunurken, ABD yönetimi söz konusu ifadeleri reddetmişti.

İran, Washington yönetimini Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemileri, İran ile koordinasyon halinde belirlenen güvenli güzergahlar yerine farklı rotalara yönlendirmekle suçlamış ve su yolunda yeni saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Bunun üzerine çatışmalar geçici süreyle yeniden şiddetlenmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ABD’nin ihlalleri nedeniyle anlaşmanın askıya alındığını açıklamıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkeye yönelik her türlü tehdide karşı "maksimum caydırıcılık" stratejisi ve "güçlü saldırı operasyonları" kullanılacağını açıkladı.

Devrim Muhafızları, İran-Irak Savaşı sırasında Irak'ta esir düşen İranlıların ülkelerine dönüşünün yıl dönümü münasebetiyle açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'a yönelik herhangi bir tehdit veya saldırının “tam kararlılıkla” karşılanacağı ifade edilerek, “maksimum caydırıcılık stratejisi ve güçlü saldırı operasyonlarıyla” bu tehditlerin etkisiz hale getirileceği mesajı verildi.

Açıklamada ayrıca İran lideri ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak Mücteba Hamaney adına atıfta bulunularak, Devrim Muhafızları’nın onun talimatları doğrultusunda hareket edeceği vurgulandı.

*Fotoğraf: AA, temsilidir