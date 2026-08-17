23 milyonluk vurgunun arkasından dev suç ağı çıktı! "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul’da yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre dolandırıcılar, şirket sahibi bir iş insanını telefonla arayarak kendilerini “Banka Güvenlik Koordinatörü” olarak tanıttı. Şüpheliler, çeşitli sahte yönlendirmelerle mağdurun güvenini kazandı.

BÜYÜK VURGUN YAPTILAR

Dolandırıcıların yönlendirmelerine inanan şirket sahibi, farklı işlemlerle toplam 20 milyon 875 bin 215 TL ve 2 milyon 170 bin lira değerinde olan 39 bin euro nakit parayı şüphelilerin kontrolündeki hesaplara aktardı.

POLİS PARA TRAFİĞİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Paraları aktaran iş insanı, daha sonra bankayı aradığında dolandırıldığını anladı. İş insanı hemen şikayette bulundu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde paranın aktarıldığı hesaplar ve şüpheliler arasındaki bağlantılar tek tek mercek altına alındı.

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Polisin koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucunda, milyonluk vurgunun arkasında hiyerarşik bir yapıyla hareket eden geniş bir dolandırıcılık şebekesinin bulunduğu belirlendi.

ORGANİZATÖR, HESAPÇI, KUYUMCU VE KRİPTOCU

Soruşturma derinleştirildiğinde şebekenin farklı görevler üstlenen kişilerden oluştuğu ortaya çıkarıldı. Polis ekipleri; organizatörler, üst aracılar, hesapçılar, kuyumcular ve kriptocudan oluşan suç ağını tüm unsurlarıyla deşifre etti. Şebekenin, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paranın hesaplar arasında aktarılması ve izinin kaybettirilmesi amacıyla farklı kademelerde hareket ettiği tespit edildi.

İLK OPERASYONDA 5 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i, 10 Ağustos günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak polis operasyonu bununla sınırlı kalmadı. Şebekenin diğer üyelerinin yakalanması amacıyla çalışmalar devam etti.

36 SUÇ KAYITLI ORGANİZATÖR DE YAKALANDI

Devam eden operasyonlarda, şebekenin organizatörlerinden olduğu belirtilen ve 36 ayrı suç kaydı bulunan T.G. ile birlikte diğer şüpheliler de yakalandı. 13 Ağustos günü adli makamlara sevk edilen T.G. ile birlikte 8 şüpheli daha tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 13’e yükseldi. Dört şüpheli hakkında ise adli kontrol veya serbest bırakılma kararı verildi.

GLOCK TABANCALAR VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen aramalarda ise 3 adet Glock marka ruhsatsız tabanca ile 12,28 gram narkotik madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Polisin, milyonluk dolandırıcılık şebekesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında suç ağının para trafiği ve bağlantılarıyla ilgili incelemeleri sürüyor.