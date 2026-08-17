Galatasaray'a transferde Marcus Rashford önerisi!
Hücum bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Marcus Rashford önerisi geldi. Menajer George Gardi, İngiliz futbolcuyu getirebileceğini sarı kırmızılı yönetime iletti.
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 11:49 Güncelleme:
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Dört sezondur şampiyonluğu kaptırmayan Galatasaray lige iç sahada aldığı Çorum FK beraberliğiyle başladı.
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Tribünlerde yönetim istifa sesleri yükselirken taraftarlar "Transferler nerede?" tezahüratlarını da dillerden düşürmedi.
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Yönetim transferde gaza basarken Okan Buruk hücum oyuncusu isteğini birkaç kez yineledi.
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Aleksey Batrakov transferinde imzaya bir adım uzakta bulunan Galatasaray'a George Gardi'den Marcus Rashford önerisi geldi.
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Daha önce birçok yıldız ismin Galatasaray'a transfer olmasında önemli rol oynayan aracı menajer, Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan futbolcuyu getirebileceğini sarı-kırmızılı yönetime iletti.
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Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren İngiliz yıldız, Manchester United'a döndü.