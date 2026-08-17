Unitree robotundan insan rekorlarını geride bırakan şov!

Teknoloji dünyasında insansı robotların sınırları zorladığı bir döneme giriyoruz. Boston Dynamics’in akrobatik robotlarıyla başlayan yarış, Çinli Unitree’nin “Süpermen” prototipiyle yeni bir seviyeye taşınıyor. Şirketin resmi Twitter hesabından paylaştığı önizleme videosu, yalnızca mühendislik başarısını değil, aynı zamanda insan performansını aşan bir yapay zekâ-makine birleşimini gözler önüne seriyor.

İnsansı robot teknolojisinde hızla ilerleyen Unitree Robotics, bir kez daha sınırları zorlayan bir gelişmeyle gündeme geldi. “Süpermen” kod adlı yeni robot, insan atletlerinin fizyolojik sınırlarını aşan hareket kabiliyetiyle geleceğin robotik potansiyeline dair güçlü bir işaret verdi.

“SÜPERMEN”İN İNANILMAZ PERFORMANSI

Unitree’nin paylaştığı bilgilere göre robot, yerinden hiçbir koşu almadan 2 metre dikey yüksek atlayış gerçekleştirebiliyor. Bu değer, insanlık tarihindeki dik yüksek atlama rekorlarının üzerinde. Aynı zamanda 0,85 metre bacak uzunluğuna sahip makine, 12,66 metre/saniye (yaklaşık 45,6 km/s) hıza ulaşabiliyor. Bu hız, Usain Bolt’un tahmini zirve hızının da (yaklaşık 12,42 m/s) üzerinde yer alıyor. Böylece hem dikey zıplama hem de yatay hız kategorilerinde “Süpermen”, tüm insan rekorlarını geride bırakmış oluyor.

SADECE ÜÇ AYDA GELİŞTİRİLDİ

Dikkat çeken bir diğer detay ise geliştirme süresi. Unitree, bu yeni platformun proje başlangıcından bugüne kadar sadece üç aydan biraz fazla bir zamanda tamamlandığını belirtti. Şirket yetkilileri, robotun hâlen erken bir aşamada olduğunu ve önümüzdeki aylarda hareket kontrolü, stabilite ve enerji verimliliği gibi alanlarda önemli iyileştirme potansiyeli taşıdığını vurguladı. Bu hızlı geliştirme süreci, Unitree’nin mühendislik ve iterasyon kabiliyetini bir kez daha ortaya koyuyor.

ROBOTİKTE YENİ BİR EŞİK

Unitree Robotics’in önceki modelleriyle de hareket kabiliyeti rekorları kırdığı biliniyor. “Süpermen” ise hem zıplama hem de hız konusunda insan fizyolojisinin sınırlarını aşarak yeni bir eşiği temsil ediyor. Şirketin paylaştığı videoda robotun yerinden yükselip yüksek hızda koşuya geçişi de izleyicileri etkiledi. Bu tür gelişmeler, insansı robotların ileride arama-kurtarma, endüstriyel görevler ve özel operasyonlar gibi alanlarda daha etkili kullanılabileceğine işaret ediyor.