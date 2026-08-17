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        Haberler Ekonomi Teknoloji Unitree robotundan insan rekorlarını geride bırakan şov!

        Unitree robotundan insan rekorlarını geride bırakan şov!

        Çin merkezli insansı robot üreticisi Unitree, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeni robot prototipini tanıttı. "Süpermen" kod adlı bu insansı makine, yalnızca üç ayda geliştirilen versiyonuyla dikey yüksek atlamada 2 metreye, koşu hızında ise 12.66 m/s'ye ulaştı. 0,85 metre bacak uzunluğuna sahip robot, hem dik yüksek atlama hem de koşu hızı kategorilerinde tüm insan rekorlarını aşarak dikkat çekti. Şirket, önümüzdeki aylarda önemli performans iyileştirmelerinin de mümkün olduğunu vurguladı. İnsanlığın bugüne kadar kırdığı tüm dik atlama ve hız rekorlarını geride bırakan robot, önümüzdeki aylarda daha da geliştirilerek embodied intelligence alanında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 14:12 Güncelleme:
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        Unitree'den "Süpermen" robot!

        Teknoloji dünyasında insansı robotların sınırları zorladığı bir döneme giriyoruz. Boston Dynamics’in akrobatik robotlarıyla başlayan yarış, Çinli Unitree’nin “Süpermen” prototipiyle yeni bir seviyeye taşınıyor. Şirketin resmi Twitter hesabından paylaştığı önizleme videosu, yalnızca mühendislik başarısını değil, aynı zamanda insan performansını aşan bir yapay zekâ-makine birleşimini gözler önüne seriyor.

        İnsansı robot teknolojisinde hızla ilerleyen Unitree Robotics, bir kez daha sınırları zorlayan bir gelişmeyle gündeme geldi. “Süpermen” kod adlı yeni robot, insan atletlerinin fizyolojik sınırlarını aşan hareket kabiliyetiyle geleceğin robotik potansiyeline dair güçlü bir işaret verdi.

        “SÜPERMEN”İN İNANILMAZ PERFORMANSI

        Unitree’nin paylaştığı bilgilere göre robot, yerinden hiçbir koşu almadan 2 metre dikey yüksek atlayış gerçekleştirebiliyor. Bu değer, insanlık tarihindeki dik yüksek atlama rekorlarının üzerinde. Aynı zamanda 0,85 metre bacak uzunluğuna sahip makine, 12,66 metre/saniye (yaklaşık 45,6 km/s) hıza ulaşabiliyor. Bu hız, Usain Bolt’un tahmini zirve hızının da (yaklaşık 12,42 m/s) üzerinde yer alıyor. Böylece hem dikey zıplama hem de yatay hız kategorilerinde “Süpermen”, tüm insan rekorlarını geride bırakmış oluyor.

        SADECE ÜÇ AYDA GELİŞTİRİLDİ

        Dikkat çeken bir diğer detay ise geliştirme süresi. Unitree, bu yeni platformun proje başlangıcından bugüne kadar sadece üç aydan biraz fazla bir zamanda tamamlandığını belirtti. Şirket yetkilileri, robotun hâlen erken bir aşamada olduğunu ve önümüzdeki aylarda hareket kontrolü, stabilite ve enerji verimliliği gibi alanlarda önemli iyileştirme potansiyeli taşıdığını vurguladı. Bu hızlı geliştirme süreci, Unitree’nin mühendislik ve iterasyon kabiliyetini bir kez daha ortaya koyuyor.

        ROBOTİKTE YENİ BİR EŞİK

        Unitree Robotics’in önceki modelleriyle de hareket kabiliyeti rekorları kırdığı biliniyor. “Süpermen” ise hem zıplama hem de hız konusunda insan fizyolojisinin sınırlarını aşarak yeni bir eşiği temsil ediyor. Şirketin paylaştığı videoda robotun yerinden yükselip yüksek hızda koşuya geçişi de izleyicileri etkiledi. Bu tür gelişmeler, insansı robotların ileride arama-kurtarma, endüstriyel görevler ve özel operasyonlar gibi alanlarda daha etkili kullanılabileceğine işaret ediyor.

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