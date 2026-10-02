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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler

        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, birlikte alkol alıp yemek yiyen 3 arkadaş arasında çıkan sopalı kavgada, 37 yaşındaki Erhan Yalçın hayatını kaybetti. Jandarma olayın ardından kavgaya karışan 45 yaşındaki H.B. ile 37 yaşındaki G.S.'yi gözaltına aldı. İki şüpheli de cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 08:28 Güncelleme:
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        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler

        Aydın'da olay, Sultanhisar ilçesinde yaşandı. Demirhan Mahallesi 1728 Sokak'ta, edinilen bilgiye göre birlikte yemek yiyip alkol alan arkadaşlar Erhan Yalçın (37), H.B. (45), ve G.S. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        SOPA İLE BAŞINA DARBELER ALDI

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Erhan Yalçın, 37 yaşında hayatını kaybetti.
        Erhan Yalçın, 37 yaşında hayatını kaybetti.

        Sopaların kullanıldığı kavgada, çiftçilik yaptığı öğrenilen Erhan Yalçın, başına aldığı darbeyle hayatını kaybetti.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen H.B. ve G.S.'yi gözaltına aldı.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDILAR

        AA'daki habere göre jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

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