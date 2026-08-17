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        Galatasaray'dan Alexander Sörloth harekatı!

        Trendyol Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Victor Osimhen'in arkasına genç bir golcü almayı planlayan sarı-kırmızılılar, Norveçli Alexander Sörloth'u da gündemine aldı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        Çorum FK karşısında alınan beraberliğin ardından transfer haritasını güncelleyen Galatasaray, hücum hattına dev bir takviye yapmak için kolları sıvadı.

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        Normalde kadro planlamasında +4 yabancı kuralına uygun 23 yaş altı bir forvet arayışında olan sarı-kırmızılılar, vites artırarak gözünü Atletico Madrid'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'a dikti.

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        İLK TEMAS KURULDU

        Ayrılığa sıcak bakan 30 yaşındaki golcüyle ilk temas kuruldu.

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        İspanyol kulübü kapıyı 40 milyon Euro'dan açarken, Galatasaray yönetimi bonservis bedelini makul seviyelere çekebilmek adına pazarlıkları tüm hızıyla sürdürüyor.

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        Başkan Dursun Özbek'in 23 yaş altı bir oyuncuya yüklü meblağlar ödemeye sıcak bakmadığı, bu nedenle kendini kanıtlamış bir isme bonservis harcaması yapmayı düşündüğü öğrenildi.

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        Daha önce Türkiye'de Trabzonspor formasını terleten Norveçli yıldızın maaş beklentisi ise çift hanelerde...

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        Geçen sezon Atletico Madrid ile 54 maça çıkan Sörloth, 20 gol, 1 asist üretti..

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