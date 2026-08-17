Galatasaray'dan Alexander Sörloth harekatı!
Trendyol Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Victor Osimhen'in arkasına genç bir golcü almayı planlayan sarı-kırmızılılar, Norveçli Alexander Sörloth'u da gündemine aldı...
Çorum FK karşısında alınan beraberliğin ardından transfer haritasını güncelleyen Galatasaray, hücum hattına dev bir takviye yapmak için kolları sıvadı.
Normalde kadro planlamasında +4 yabancı kuralına uygun 23 yaş altı bir forvet arayışında olan sarı-kırmızılılar, vites artırarak gözünü Atletico Madrid'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'a dikti.
İLK TEMAS KURULDU
Ayrılığa sıcak bakan 30 yaşındaki golcüyle ilk temas kuruldu.
İspanyol kulübü kapıyı 40 milyon Euro'dan açarken, Galatasaray yönetimi bonservis bedelini makul seviyelere çekebilmek adına pazarlıkları tüm hızıyla sürdürüyor.
Başkan Dursun Özbek'in 23 yaş altı bir oyuncuya yüklü meblağlar ödemeye sıcak bakmadığı, bu nedenle kendini kanıtlamış bir isme bonservis harcaması yapmayı düşündüğü öğrenildi.
Daha önce Türkiye'de Trabzonspor formasını terleten Norveçli yıldızın maaş beklentisi ise çift hanelerde...