Donald Trump: İran gereken anlaşmayı yapmayacak

ABD Başkanı, Oval Ofis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ABD'nin İran ile imzalanan mutabakat zaptının uzatılmasına yönelik bir isteği olmadığını dile getirirken, "İran büyük sıkıntı içinde. Ülkeleri tam bir kargaşa halinde. Orduları tamamen mağlup edildi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğine dair söylemine değinen Trump, "Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etme fikri hoşuma gidiyor. Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var." şeklinde konuştu.

Öte yandan, bir basın mensubunun, "Bu sabah, eğer engel olurlarsa Umman'ı bombalayacağınızı söylediniz." şeklindeki ifadesine dair konuşan Trump, "Bence çok iyi davranmıyorlar ama biz onlarla başa çıkıyoruz." dedi.

REKLAM

ABD Başkanı, USS Abraham Lincoln uçak gemisinde gıda sorunu yaşandığına ilişkin iddialara ise "Yeterli yiyecek var. Bu sahte bir CNN haberiydi." diyerek yanıt verdi.

GÜNEY KORE

Trump, Güney Kore'nin İran konusunda kendilerine destek vermediğini işaret ederken, "Güney Kore Devlet Başkanı'nı aradım. Dedim ki, "İran konusunda yardım eder misiniz? İsterseniz, yardıma ihtiyacımız yok."

O da, "Hayır, teşekkürler," dedi. Dedim ki, "Ne demek istiyorsunuz? Orada Kim Jong Un’dan sizi korumak için 39 bin askerimiz var ve siz İran konusunda bize yardım etmeyecek misiniz? Bu tuhaf."

O zaman neden size yardım etmekle uğraşıyoruz? Güney Kore’yi korumak bize milyarlarca dolara mal oluyor." ifadelerini kullandı.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile birbirlerini anladıklarını söylerken, "Kim Jong Un, bana her zaman büyük bir saygıyla davrandı. Zaman geçirdik. Onu anlıyorum. O da beni anlıyor." dedi.

*Fotoğraf: AP